النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الانتهاء من التقديم على النقل الخارجي والداخلي الخميس القادم

يتم إعلان نتائج الحركة يوم التاسع من شهر شعبان المقبل

‏ينتهي التقديم على ‫حركة النقل الخارجي لهذا العام يوم الخميس القادم، على أن يتم إعلان نتائج الحركة يوم 9 شعبان المقبل، ويتطلع الكثير من المتقدمين والمتقدمات إلى أن تشمل حركة النقل الخارجي غالبيتهم، بعد إحباط الكثير منهم السنة الماضية.

حيث يغلق النظام عن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي يوم الخميس القادم 26/ 6 / 1441هـ، فيما حثت العديد من الإدارات التعليمية المعلمين والمعلمات بضرورة تحديث بياناتهم وإدخال الرغبات قبل انتهاء المهلة.

يشار إلى أنه حددت الوزارة يوم ٩ شعبان ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من ٩ – ١٨شعبان ١٤٤١هـ.

ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجيًّا) خلال الفترة من ٢٦ – ٣٠ شعبان 1441هـ.

كما تم تحديد يوم 19 شوال ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من ١٠- ٢٣ ذي القعدة ١٤٤١هـ، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم 4 ذي القعدة ١٤٤١هـ، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً يوم 26 ذي الحجة ١٤٤١ هـ.

وزارة التعليم ‫حركة النقل الخارجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الانتهاء من التقديم على النقل الخارجي والداخلي الخميس القادم
سبق

‏ينتهي التقديم على ‫حركة النقل الخارجي لهذا العام يوم الخميس القادم، على أن يتم إعلان نتائج الحركة يوم 9 شعبان المقبل، ويتطلع الكثير من المتقدمين والمتقدمات إلى أن تشمل حركة النقل الخارجي غالبيتهم، بعد إحباط الكثير منهم السنة الماضية.

حيث يغلق النظام عن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي يوم الخميس القادم 26/ 6 / 1441هـ، فيما حثت العديد من الإدارات التعليمية المعلمين والمعلمات بضرورة تحديث بياناتهم وإدخال الرغبات قبل انتهاء المهلة.

يشار إلى أنه حددت الوزارة يوم ٩ شعبان ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من ٩ – ١٨شعبان ١٤٤١هـ.

ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجيًّا) خلال الفترة من ٢٦ – ٣٠ شعبان 1441هـ.

كما تم تحديد يوم 19 شوال ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من ١٠- ٢٣ ذي القعدة ١٤٤١هـ، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم 4 ذي القعدة ١٤٤١هـ، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً يوم 26 ذي الحجة ١٤٤١ هـ.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:48 PM

الانتهاء من التقديم على النقل الخارجي والداخلي الخميس القادم

يتم إعلان نتائج الحركة يوم التاسع من شهر شعبان المقبل

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,435

‏ينتهي التقديم على ‫حركة النقل الخارجي لهذا العام يوم الخميس القادم، على أن يتم إعلان نتائج الحركة يوم 9 شعبان المقبل، ويتطلع الكثير من المتقدمين والمتقدمات إلى أن تشمل حركة النقل الخارجي غالبيتهم، بعد إحباط الكثير منهم السنة الماضية.

حيث يغلق النظام عن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي يوم الخميس القادم 26/ 6 / 1441هـ، فيما حثت العديد من الإدارات التعليمية المعلمين والمعلمات بضرورة تحديث بياناتهم وإدخال الرغبات قبل انتهاء المهلة.

يشار إلى أنه حددت الوزارة يوم ٩ شعبان ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من ٩ – ١٨شعبان ١٤٤١هـ.

ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجيًّا) خلال الفترة من ٢٦ – ٣٠ شعبان 1441هـ.

كما تم تحديد يوم 19 شوال ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من ١٠- ٢٣ ذي القعدة ١٤٤١هـ، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم 4 ذي القعدة ١٤٤١هـ، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً يوم 26 ذي الحجة ١٤٤١ هـ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,630
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,624
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,720

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة