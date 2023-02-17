الانتهاء من التقديم على النقل الخارجي والداخلي الخميس القادم

يتم إعلان نتائج الحركة يوم التاسع من شهر شعبان المقبل

‏ينتهي التقديم على ‫حركة النقل الخارجي لهذا العام يوم الخميس القادم، على أن يتم إعلان نتائج الحركة يوم 9 شعبان المقبل، ويتطلع الكثير من المتقدمين والمتقدمات إلى أن تشمل حركة النقل الخارجي غالبيتهم، بعد إحباط الكثير منهم السنة الماضية.

حيث يغلق النظام عن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي يوم الخميس القادم 26/ 6 / 1441هـ، فيما حثت العديد من الإدارات التعليمية المعلمين والمعلمات بضرورة تحديث بياناتهم وإدخال الرغبات قبل انتهاء المهلة.

يشار إلى أنه حددت الوزارة يوم ٩ شعبان ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من ٩ – ١٨شعبان ١٤٤١هـ.

ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجيًّا) خلال الفترة من ٢٦ – ٣٠ شعبان 1441هـ.

كما تم تحديد يوم 19 شوال ١٤٤١هـ موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من ١٠- ٢٣ ذي القعدة ١٤٤١هـ، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم 4 ذي القعدة ١٤٤١هـ، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً يوم 26 ذي الحجة ١٤٤١ هـ.