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"حركية" تُحقق مركزًا متقدمًا في مسابقة "أفضل 50 مبادرة نوعية"

مدير الجمعية سعد الحمالي تَسَلّم الجائزة.. بحضور وزير العمل

حقّقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، المركز الرابع في مسابقة "أفضل 50 مبادرة نوعية"؛ وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في ختام منافستها التي نظّمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتَسَلّم الجائزة مدير عام جمعية حركية محمد بن سعد الحمالي، الذي قال: نحمد الله عز وجل على نيْل مراكز متقدمة، وحصول الجمعية على المركز الرابع للمبادرات النوعية التي شهدت مشاركة جميع الجمعيات الخيرية.

وأضاف: يعود الفضل لله عز وجل، ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومجلس الإدارة ممثلًا في المهندس ناصر بن محمد المطوع، وأعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي الجمعية، ونأمل أن تكون جمعية "حركية" جمعية رائدة في مبادراتها النوعية لخدمة ذوي الإعاقة الحركية.

جدير بالذكر أن جمعية "حركية" شاركت بمبادرة "حج حركية"، وهي أحد البرامج الرئيسية في الجمعية، ويخدم جميع ذوي الإعاقة الحركية على مستوى المملكة؛ حيث يقوم البرنامج بتحجيج ذوي الإعاقة مع مرافقيهم بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحملة حج الراجحي.

وتتضمن المبادرة تجهيز كل ما يحتاجه ذوو الإعاقة الحركية من مكان إقامة وتنقلات، وقد تمكنت الجمعية من تحجيج 1350 حاجًّا حتى الآن.

حركية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"حركية" تُحقق مركزًا متقدمًا في مسابقة "أفضل 50 مبادرة نوعية"
سبق

حقّقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، المركز الرابع في مسابقة "أفضل 50 مبادرة نوعية"؛ وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في ختام منافستها التي نظّمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتَسَلّم الجائزة مدير عام جمعية حركية محمد بن سعد الحمالي، الذي قال: نحمد الله عز وجل على نيْل مراكز متقدمة، وحصول الجمعية على المركز الرابع للمبادرات النوعية التي شهدت مشاركة جميع الجمعيات الخيرية.

وأضاف: يعود الفضل لله عز وجل، ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومجلس الإدارة ممثلًا في المهندس ناصر بن محمد المطوع، وأعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي الجمعية، ونأمل أن تكون جمعية "حركية" جمعية رائدة في مبادراتها النوعية لخدمة ذوي الإعاقة الحركية.

جدير بالذكر أن جمعية "حركية" شاركت بمبادرة "حج حركية"، وهي أحد البرامج الرئيسية في الجمعية، ويخدم جميع ذوي الإعاقة الحركية على مستوى المملكة؛ حيث يقوم البرنامج بتحجيج ذوي الإعاقة مع مرافقيهم بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحملة حج الراجحي.

وتتضمن المبادرة تجهيز كل ما يحتاجه ذوو الإعاقة الحركية من مكان إقامة وتنقلات، وقد تمكنت الجمعية من تحجيج 1350 حاجًّا حتى الآن.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:17 PM

"حركية" تُحقق مركزًا متقدمًا في مسابقة "أفضل 50 مبادرة نوعية"

مدير الجمعية سعد الحمالي تَسَلّم الجائزة.. بحضور وزير العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، المركز الرابع في مسابقة "أفضل 50 مبادرة نوعية"؛ وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في ختام منافستها التي نظّمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتَسَلّم الجائزة مدير عام جمعية حركية محمد بن سعد الحمالي، الذي قال: نحمد الله عز وجل على نيْل مراكز متقدمة، وحصول الجمعية على المركز الرابع للمبادرات النوعية التي شهدت مشاركة جميع الجمعيات الخيرية.

وأضاف: يعود الفضل لله عز وجل، ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومجلس الإدارة ممثلًا في المهندس ناصر بن محمد المطوع، وأعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي الجمعية، ونأمل أن تكون جمعية "حركية" جمعية رائدة في مبادراتها النوعية لخدمة ذوي الإعاقة الحركية.

جدير بالذكر أن جمعية "حركية" شاركت بمبادرة "حج حركية"، وهي أحد البرامج الرئيسية في الجمعية، ويخدم جميع ذوي الإعاقة الحركية على مستوى المملكة؛ حيث يقوم البرنامج بتحجيج ذوي الإعاقة مع مرافقيهم بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحملة حج الراجحي.

وتتضمن المبادرة تجهيز كل ما يحتاجه ذوو الإعاقة الحركية من مكان إقامة وتنقلات، وقد تمكنت الجمعية من تحجيج 1350 حاجًّا حتى الآن.

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