"الحصيني" يحتفل بزواج نجلَيْه في الطائف

احتفل الشيخ يوسف بن ساعد الحصيني بزواج ابنَيْه (عبدالله وعادل) في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الحصيني"، وتتمنى لنجلَيْه حياه سعيدة.
احتفل الشيخ يوسف بن ساعد الحصيني بزواج ابنَيْه (عبدالله وعادل) في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الحصيني"، وتتمنى لنجلَيْه حياه سعيدة.
احتفل الشيخ يوسف بن ساعد الحصيني بزواج ابنَيْه (عبدالله وعادل) في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الحصيني"، وتتمنى لنجلَيْه حياه سعيدة.
احتفل الشيخ يوسف بن ساعد الحصيني بزواج ابنَيْه (عبدالله وعادل) في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الحصيني"، وتتمنى لنجلَيْه حياه سعيدة.