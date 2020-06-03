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بسبب أزمة كورونا.. إماراتي يُعفي مستأجرًا من 400 ألف دولار

عن قيمة إيجار 4 أشهر مؤكدًا أن ذلك جزء من مسؤوليته المجتمعية

أعفى مواطن إماراتي مستأجرًا لديه من مبلغ 1.5 مليون درهم إماراتي (أكثر من 400 ألف دولار) قيمة إيجار عقاري يملكه؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وكشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توصله وديًّا إلى حل نزاع إيجاري؛ حيث تنازل مالك عقارات لمستثمر، عن قيمة إيجار 4 أشهر.

وأكد المالك الإماراتي أن ما قام به جزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، وتتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم؛ مفضلًا عدم ذكر اسمه.

ووفق "روسيا اليوم" قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز.

ولفت إلى أنه حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 مليون درهم، تنازل فيها مالك عقارات إماراتي لمستأجر عن قيمة إيجارية لأربعة أشهر بإجمالي 1.5 مليون درهم.

وأكد أن هذه المبادرات من قِبَل بعض ملاك العقارات، من مواطنين وغير مواطنين، ممن استجابوا للحل الودي؛ تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين؛ لا سيما وأن هذه الفترة تتطلب تحمّل كل منا بعضًا من المسؤولية المجتمعية.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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بسبب أزمة كورونا.. إماراتي يُعفي مستأجرًا من 400 ألف دولار
سبق

أعفى مواطن إماراتي مستأجرًا لديه من مبلغ 1.5 مليون درهم إماراتي (أكثر من 400 ألف دولار) قيمة إيجار عقاري يملكه؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وكشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توصله وديًّا إلى حل نزاع إيجاري؛ حيث تنازل مالك عقارات لمستثمر، عن قيمة إيجار 4 أشهر.

وأكد المالك الإماراتي أن ما قام به جزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، وتتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم؛ مفضلًا عدم ذكر اسمه.

ووفق "روسيا اليوم" قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز.

ولفت إلى أنه حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 مليون درهم، تنازل فيها مالك عقارات إماراتي لمستأجر عن قيمة إيجارية لأربعة أشهر بإجمالي 1.5 مليون درهم.

وأكد أن هذه المبادرات من قِبَل بعض ملاك العقارات، من مواطنين وغير مواطنين، ممن استجابوا للحل الودي؛ تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين؛ لا سيما وأن هذه الفترة تتطلب تحمّل كل منا بعضًا من المسؤولية المجتمعية.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:46 AM

بسبب أزمة كورونا.. إماراتي يُعفي مستأجرًا من 400 ألف دولار

عن قيمة إيجار 4 أشهر مؤكدًا أن ذلك جزء من مسؤوليته المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعفى مواطن إماراتي مستأجرًا لديه من مبلغ 1.5 مليون درهم إماراتي (أكثر من 400 ألف دولار) قيمة إيجار عقاري يملكه؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وكشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توصله وديًّا إلى حل نزاع إيجاري؛ حيث تنازل مالك عقارات لمستثمر، عن قيمة إيجار 4 أشهر.

وأكد المالك الإماراتي أن ما قام به جزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، وتتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم؛ مفضلًا عدم ذكر اسمه.

ووفق "روسيا اليوم" قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز.

ولفت إلى أنه حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 مليون درهم، تنازل فيها مالك عقارات إماراتي لمستأجر عن قيمة إيجارية لأربعة أشهر بإجمالي 1.5 مليون درهم.

وأكد أن هذه المبادرات من قِبَل بعض ملاك العقارات، من مواطنين وغير مواطنين، ممن استجابوا للحل الودي؛ تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين؛ لا سيما وأن هذه الفترة تتطلب تحمّل كل منا بعضًا من المسؤولية المجتمعية.

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