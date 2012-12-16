البرلمان العربي يستنكر الصمت الدولي إزاء استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة

حذّر من تمادي المليشيا في نشر الفوضى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

استنكر البرلمان العربي مواصلة جماعة الحوثي الإرهابية اعتداءاتها الخسيسة والمتكررة تجاه المملكة العربية السعودية، واستمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب.

وأكّد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن الاستهداف الإرهابي الحوثي للمدينة الصناعية في جازان، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها، هي جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وشدد على أن استمرار الجرائم الممنهجة التي تقوم بها هذه المليشيا الانقلابية واستهدافها الدائم للمدنيين والمنشآت المدنية، يعكس تحديها السافر للقانون الدولي، محذراً من أن عدم اتخاذ مواقف رادعة يبعث إلى هذه المليشيا الإرهابية برسالة سلبية ويدفعها إلى التمادي في نشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد تأكيده على موقفه الداعم لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.