"التحالف" يدمّر 14 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 100 عنصر إرهابي

19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن تنفيذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال #التحالف: تدمير 14 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 100 عنصر إرهابي.