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"فينسنت أبو بكر": لهذا السبب اخترت "النصر" ورفضت "بشكتاش"

كشف المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر المنضم حديثًا لنادي النصر عن سبب اختياره الانتقال للنادي السعودي وعدم التجديد مع بشكتاش.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها الصحف التركية إن العرض المادي للنصر لم يكن ليقاوم وإن عرض بشكتاش لم يكن مناسبًا له.

وتابع: "تربطني بجماهير بشكتاش علاقة قوية لكن أحيانًا الأمور تخرج عن سيطرة اللاعب بسبب مغريات معينة".

وتحدث أبو بكر عن أن اختياره اللعب للنصر جاء بسبب رغبته في خوض تحدٍ جديد وتجربة جديدة يريد أن يكون مؤثرًا فيها مع فريقه الجديد.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فينسنت أبو بكر": لهذا السبب اخترت "النصر" ورفضت "بشكتاش"
سبق

كشف المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر المنضم حديثًا لنادي النصر عن سبب اختياره الانتقال للنادي السعودي وعدم التجديد مع بشكتاش.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها الصحف التركية إن العرض المادي للنصر لم يكن ليقاوم وإن عرض بشكتاش لم يكن مناسبًا له.

وتابع: "تربطني بجماهير بشكتاش علاقة قوية لكن أحيانًا الأمور تخرج عن سيطرة اللاعب بسبب مغريات معينة".

وتحدث أبو بكر عن أن اختياره اللعب للنصر جاء بسبب رغبته في خوض تحدٍ جديد وتجربة جديدة يريد أن يكون مؤثرًا فيها مع فريقه الجديد.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
11:18 PM

"فينسنت أبو بكر": لهذا السبب اخترت "النصر" ورفضت "بشكتاش"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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3,587

كشف المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر المنضم حديثًا لنادي النصر عن سبب اختياره الانتقال للنادي السعودي وعدم التجديد مع بشكتاش.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها الصحف التركية إن العرض المادي للنصر لم يكن ليقاوم وإن عرض بشكتاش لم يكن مناسبًا له.

وتابع: "تربطني بجماهير بشكتاش علاقة قوية لكن أحيانًا الأمور تخرج عن سيطرة اللاعب بسبب مغريات معينة".

وتحدث أبو بكر عن أن اختياره اللعب للنصر جاء بسبب رغبته في خوض تحدٍ جديد وتجربة جديدة يريد أن يكون مؤثرًا فيها مع فريقه الجديد.

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