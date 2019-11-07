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الرئيس المصري يمنح وسام العلوم والفنون لـ"العيسى"

تسلمه بالنيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي.

ومنح الرئيس المصري، خلال احتفالية شهدتها القاهرة اليوم، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدة شخصيات من مصر والعالم الإسلامي؛ تقديرًا لما قدموه من إسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم، وتقديرًا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

وأكد الرئيس المصري، في كلمته خلال الاحتفالية، أن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية لن تثني مصر عن المضي في طريقها نحو المستقبل الأفضل عبر الوحدة والتماسك بين الشعب المصري.

عبدالفتاح السيسي محمد العيسى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس المصري يمنح وسام العلوم والفنون لـ"العيسى"
سبق

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي.

ومنح الرئيس المصري، خلال احتفالية شهدتها القاهرة اليوم، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدة شخصيات من مصر والعالم الإسلامي؛ تقديرًا لما قدموه من إسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم، وتقديرًا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

وأكد الرئيس المصري، في كلمته خلال الاحتفالية، أن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية لن تثني مصر عن المضي في طريقها نحو المستقبل الأفضل عبر الوحدة والتماسك بين الشعب المصري.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
03:24 PM

الرئيس المصري يمنح وسام العلوم والفنون لـ"العيسى"

تسلمه بالنيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي.

ومنح الرئيس المصري، خلال احتفالية شهدتها القاهرة اليوم، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدة شخصيات من مصر والعالم الإسلامي؛ تقديرًا لما قدموه من إسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم، وتقديرًا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

وأكد الرئيس المصري، في كلمته خلال الاحتفالية، أن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية لن تثني مصر عن المضي في طريقها نحو المستقبل الأفضل عبر الوحدة والتماسك بين الشعب المصري.

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