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كوريا الشمالية تعلق خطط التحرك العسكري ضد جارتها الجنوبية

"كيم" ناقش مع مسؤولين إجراءات لتعزيز قوة الردع

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن البلاد قررت تعليق خطط للقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية.

وبينت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعاً عبر الفيديو للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم أمس، تفقد الحاضرون خلاله تطورات الوضع الراهن قبل أن يقرروا تعليق خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن اللجنة ناقشت كذلك وثائق تحدد إجراءات لتعزيز قوة الردع في البلاد.

من جهتها، نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر عسكرية لم تذكرها بالاسم، أن أفراداً في جيش كوريا الشمالية شوهدوا وهم يزيلون نحو عشرة مكبرات صوت قرب المنطقة منزوعة السلاح اليوم بعد أيام فقط من تركيب نحو 20 منها.

كوريا الشمالية كيم جونج أون

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كوريا الشمالية تعلق خطط التحرك العسكري ضد جارتها الجنوبية
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن البلاد قررت تعليق خطط للقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية.

وبينت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعاً عبر الفيديو للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم أمس، تفقد الحاضرون خلاله تطورات الوضع الراهن قبل أن يقرروا تعليق خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن اللجنة ناقشت كذلك وثائق تحدد إجراءات لتعزيز قوة الردع في البلاد.

من جهتها، نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر عسكرية لم تذكرها بالاسم، أن أفراداً في جيش كوريا الشمالية شوهدوا وهم يزيلون نحو عشرة مكبرات صوت قرب المنطقة منزوعة السلاح اليوم بعد أيام فقط من تركيب نحو 20 منها.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:52 PM

كوريا الشمالية تعلق خطط التحرك العسكري ضد جارتها الجنوبية

"كيم" ناقش مع مسؤولين إجراءات لتعزيز قوة الردع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن البلاد قررت تعليق خطط للقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية.

وبينت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعاً عبر الفيديو للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم أمس، تفقد الحاضرون خلاله تطورات الوضع الراهن قبل أن يقرروا تعليق خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن اللجنة ناقشت كذلك وثائق تحدد إجراءات لتعزيز قوة الردع في البلاد.

من جهتها، نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر عسكرية لم تذكرها بالاسم، أن أفراداً في جيش كوريا الشمالية شوهدوا وهم يزيلون نحو عشرة مكبرات صوت قرب المنطقة منزوعة السلاح اليوم بعد أيام فقط من تركيب نحو 20 منها.

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