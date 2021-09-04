"التحالف": اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها "الحوثي" باتجاه المملكة

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
وأضافت: "نتابع نشاط ميليشيا الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
وأضافت: "نتابع نشاط ميليشيا الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
وأضافت: "نتابع نشاط ميليشيا الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
وأضافت: "نتابع نشاط ميليشيا الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".