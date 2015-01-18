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الاستثمار الجريء في السعودية يحقق نموًّا بنسبة 270% خلال 2021

عدد الصفقات في الشركات السعودية الناشئة نما بنسبة تجاوزت 54 %

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية أن عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققًا نموًّا بنسبة بلغت 270% مقارنة بعام 2020، بينما نما عدد الصفقات في الشركات السعودية الناشئة بنسبة تجاوزت 54% مقارنةً بعام 2020 وبإجمالي 139 صفقة.

وقال التقرير الصادر اليوم عن منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت": على الرغم من أن عام 2020 كان عامًا إيجابيًّا للاستثمار الجريء في المملكة؛ إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر؛ إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقمًا قياسيًّا جديدًا.

وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذةً على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة، صعودًا من حصة نسبتها 15% في عام 2020.

وكانت نسبة النمو المسجلة بين عام 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في السعودية هي الأعلى بين أنشط ثلاث دول في المنطقة.

وقد ارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمرًا، محققًا نموًّا بنسبة بلغت 52% مقارنةً بعام 2020.

وتصدّر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال عام 2021.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر.

وأضاف: تعمل "منشآت" وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفّز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

وأشار "الرشيد" إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018م أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: المملكة العربية السعودية تشهد نموًّا غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة؛ نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.

وأضاف: الشركة أطلقت في وقت سابق هذا العام منتج "الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستديوهات الشركات الناشئة"، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق؛ لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، كما أطلقت منتج "الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء".

وأردف: جاء ذلك انطلاقًا من سعي الشركة المستمرّ لسدّ الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.

يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل "منشآت" ضمن برنامج تطوير القطاع المالي.

وتهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار أمريكي).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاستثمار الجريء في السعودية يحقق نموًّا بنسبة 270% خلال 2021
سبق

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية أن عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققًا نموًّا بنسبة بلغت 270% مقارنة بعام 2020، بينما نما عدد الصفقات في الشركات السعودية الناشئة بنسبة تجاوزت 54% مقارنةً بعام 2020 وبإجمالي 139 صفقة.

وقال التقرير الصادر اليوم عن منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت": على الرغم من أن عام 2020 كان عامًا إيجابيًّا للاستثمار الجريء في المملكة؛ إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر؛ إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقمًا قياسيًّا جديدًا.

وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذةً على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة، صعودًا من حصة نسبتها 15% في عام 2020.

وكانت نسبة النمو المسجلة بين عام 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في السعودية هي الأعلى بين أنشط ثلاث دول في المنطقة.

وقد ارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمرًا، محققًا نموًّا بنسبة بلغت 52% مقارنةً بعام 2020.

وتصدّر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال عام 2021.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر.

وأضاف: تعمل "منشآت" وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفّز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

وأشار "الرشيد" إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018م أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: المملكة العربية السعودية تشهد نموًّا غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة؛ نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.

وأضاف: الشركة أطلقت في وقت سابق هذا العام منتج "الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستديوهات الشركات الناشئة"، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق؛ لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، كما أطلقت منتج "الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء".

وأردف: جاء ذلك انطلاقًا من سعي الشركة المستمرّ لسدّ الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.

يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل "منشآت" ضمن برنامج تطوير القطاع المالي.

وتهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار أمريكي).

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
02:28 PM

الاستثمار الجريء في السعودية يحقق نموًّا بنسبة 270% خلال 2021

عدد الصفقات في الشركات السعودية الناشئة نما بنسبة تجاوزت 54 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية أن عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققًا نموًّا بنسبة بلغت 270% مقارنة بعام 2020، بينما نما عدد الصفقات في الشركات السعودية الناشئة بنسبة تجاوزت 54% مقارنةً بعام 2020 وبإجمالي 139 صفقة.

وقال التقرير الصادر اليوم عن منصة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت": على الرغم من أن عام 2020 كان عامًا إيجابيًّا للاستثمار الجريء في المملكة؛ إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر؛ إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقمًا قياسيًّا جديدًا.

وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذةً على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة، صعودًا من حصة نسبتها 15% في عام 2020.

وكانت نسبة النمو المسجلة بين عام 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في السعودية هي الأعلى بين أنشط ثلاث دول في المنطقة.

وقد ارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمرًا، محققًا نموًّا بنسبة بلغت 52% مقارنةً بعام 2020.

وتصدّر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال عام 2021.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر.

وأضاف: تعمل "منشآت" وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفّز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

وأشار "الرشيد" إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018م أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: المملكة العربية السعودية تشهد نموًّا غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة؛ نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.

وأضاف: الشركة أطلقت في وقت سابق هذا العام منتج "الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستديوهات الشركات الناشئة"، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق؛ لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، كما أطلقت منتج "الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء".

وأردف: جاء ذلك انطلاقًا من سعي الشركة المستمرّ لسدّ الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.

يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل "منشآت" ضمن برنامج تطوير القطاع المالي.

وتهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار أمريكي).

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14,668
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