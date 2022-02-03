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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

الهولندي "جروينويغن" يفوز بثالث مراحل سباق "طواف السعودية 2022"

الكولومبي "سانتياغو بويتراغو" يتصدر الترتيب العام

استطاع الدراج الهولندي "ديلان جروينويغن" من فريق بايك إكسينج الفرنسي، اليوم الخميس، حسم لقب المرحلة الثالثة من سباق "طواف السعودية 2022"، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".

وتوج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، الهولندي "ديلان جروينويغن"، بجائزة المركز الأول لهذه المرحلة، بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 181.2 كيلومترًا، بزمن قدره 5:11:22 ساعة، فيما حل ثانياً الدراج الإنجليزي دانيال مكلاي من فريق بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم "فرنسا"، وجاء ثالثاً الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق "لوتو سودال" البلجيكي.

وبعد قطع المتسابقين مسافة 543.1 كيلومترًا بنهاية المرحلة الثالثة اليوم، يتصدر الدراج الكولومبي "سانتياغو بويتراغو" من فريق بحرين فيكتوريوس، الترتيب العام في السباق، قبل مرحلتين من الختام بـ61 نقطة، يليه الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق "لوتو سودال" البلجيكي بـ31 نقطة.

وكانت المرحلة الثالثة قد انطلقت من أمام "بئر هداج" في تيماء أحد أضخم الآبار بالمملكة العربية السعودية، وأكثر المسارات الخمسة سلاسة، وانتهت قبالة القلعة في مركز البلدة القديمة، فيما تنطلق غدًا المرحلة الرابعة من "طواف السعودية 2022" ـ السباق الجبلي ـ لمسافة 149.3 كيلومترًا؛ حيث ستكون نقطة الانطلاق من المنتزه الشتوي، والختام في مطل حرة عويرض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهولندي "جروينويغن" يفوز بثالث مراحل سباق "طواف السعودية 2022"
سبق

استطاع الدراج الهولندي "ديلان جروينويغن" من فريق بايك إكسينج الفرنسي، اليوم الخميس، حسم لقب المرحلة الثالثة من سباق "طواف السعودية 2022"، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".

وتوج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، الهولندي "ديلان جروينويغن"، بجائزة المركز الأول لهذه المرحلة، بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 181.2 كيلومترًا، بزمن قدره 5:11:22 ساعة، فيما حل ثانياً الدراج الإنجليزي دانيال مكلاي من فريق بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم "فرنسا"، وجاء ثالثاً الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق "لوتو سودال" البلجيكي.

وبعد قطع المتسابقين مسافة 543.1 كيلومترًا بنهاية المرحلة الثالثة اليوم، يتصدر الدراج الكولومبي "سانتياغو بويتراغو" من فريق بحرين فيكتوريوس، الترتيب العام في السباق، قبل مرحلتين من الختام بـ61 نقطة، يليه الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق "لوتو سودال" البلجيكي بـ31 نقطة.

وكانت المرحلة الثالثة قد انطلقت من أمام "بئر هداج" في تيماء أحد أضخم الآبار بالمملكة العربية السعودية، وأكثر المسارات الخمسة سلاسة، وانتهت قبالة القلعة في مركز البلدة القديمة، فيما تنطلق غدًا المرحلة الرابعة من "طواف السعودية 2022" ـ السباق الجبلي ـ لمسافة 149.3 كيلومترًا؛ حيث ستكون نقطة الانطلاق من المنتزه الشتوي، والختام في مطل حرة عويرض.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:12 PM

الهولندي "جروينويغن" يفوز بثالث مراحل سباق "طواف السعودية 2022"

الكولومبي "سانتياغو بويتراغو" يتصدر الترتيب العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استطاع الدراج الهولندي "ديلان جروينويغن" من فريق بايك إكسينج الفرنسي، اليوم الخميس، حسم لقب المرحلة الثالثة من سباق "طواف السعودية 2022"، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".

وتوج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، الهولندي "ديلان جروينويغن"، بجائزة المركز الأول لهذه المرحلة، بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 181.2 كيلومترًا، بزمن قدره 5:11:22 ساعة، فيما حل ثانياً الدراج الإنجليزي دانيال مكلاي من فريق بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم "فرنسا"، وجاء ثالثاً الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق "لوتو سودال" البلجيكي.

وبعد قطع المتسابقين مسافة 543.1 كيلومترًا بنهاية المرحلة الثالثة اليوم، يتصدر الدراج الكولومبي "سانتياغو بويتراغو" من فريق بحرين فيكتوريوس، الترتيب العام في السباق، قبل مرحلتين من الختام بـ61 نقطة، يليه الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق "لوتو سودال" البلجيكي بـ31 نقطة.

وكانت المرحلة الثالثة قد انطلقت من أمام "بئر هداج" في تيماء أحد أضخم الآبار بالمملكة العربية السعودية، وأكثر المسارات الخمسة سلاسة، وانتهت قبالة القلعة في مركز البلدة القديمة، فيما تنطلق غدًا المرحلة الرابعة من "طواف السعودية 2022" ـ السباق الجبلي ـ لمسافة 149.3 كيلومترًا؛ حيث ستكون نقطة الانطلاق من المنتزه الشتوي، والختام في مطل حرة عويرض.

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