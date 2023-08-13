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الخطوط السعودية تنقل أكثر من 280 طنًّا من المساعدات الإغاثية  إلى بيروت

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

أتمت شركة السعودية للشحن إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية نقل أكثر من (280) طنًا من المساعدات الإغاثية العاجلة من الرياض إلى العاصمة اللبنانية بيروت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة الظروف الناتجة عن تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات .

وشملت المساعدات الإغاثية والإنسانية التي نقلتها طائرات الخطوط السعودية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار رفيق الحريري في بيروت شحنات من المستلزمات الطبية والإسعافية والمواد الغذائية والخيام قام بتجهيزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمًا للشعب اللبناني في ظروفه الحالية .

ووصلت الرحلتان الأولى والثانية العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة 7 أغسطس وعلى متنهما أكثر من 118 طنًّا من المواد الإغاثية إلى جانب فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإشراف على عمليات التوزيع الميدانية، وحملت الرحلة الثالثة يوم السبت 8 أغسطس شحنة من المساعدات المتنوعة يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من (76.5) طنًّا، فيما بلغ وزن الشحنات على الطائرة الرابعة يوم الأحد الماضي ما يزيد عن (86) طنًّا من الاحتياجات الطبية والإغاثية والتموينية والخيام .

وكانت الخطوط السعودية وفور تلقي التوجيهات بنقل شحنات الإغاثة من الرياض إلى بيروت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد بادرت بتشكيل فريق مختص يضم ممثلين لمجموعة شركاتها المعنية بالتشغيل لتجهيز الطائرات وتكليف أطقم القيادة والتشغيل وتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المهمة بشكل عاجل وفق أعلى معايير السلامة وأفضل أساليب التشغيل المتوافقة مع إجراءات الوقاية الصحية، وهو ما أثمر تشغيل الرحلتين الأوليين في غضون ست ساعات فقط .

من جانب آخر وخلال الأشهر الأربعة الماضية خصصت الخطوط السعودية عددًا من طائرات الركاب لأغراض الشحن دعمًا لأسطول شركة السعودية للشحن لتوفير أكبر قدر من إمكانات الدعم اللوجستي ضمن منظومة النقل في المملكة، حيث تم نقل آلاف الأطنان من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية من شتى أنحاء العالم إلى المملكة في مواجهة بدايات انتشار فيروس كورونا الجديد وتوقف معظم وسائل النقل والشحن على مستوى العالم، وحلقت طائرات الخطوط السعودية على مدار الساعة بين المملكة والكثير من دول العالم لنقل الاحتياجات اللازمة لأسواق المملكة وهو ما أسهم في توفير جميع احتياجات الأسواق .

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية شركة السعودية للشحن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطوط السعودية تنقل أكثر من 280 طنًّا من المساعدات الإغاثية  إلى بيروت
سبق

أتمت شركة السعودية للشحن إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية نقل أكثر من (280) طنًا من المساعدات الإغاثية العاجلة من الرياض إلى العاصمة اللبنانية بيروت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة الظروف الناتجة عن تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات .

وشملت المساعدات الإغاثية والإنسانية التي نقلتها طائرات الخطوط السعودية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار رفيق الحريري في بيروت شحنات من المستلزمات الطبية والإسعافية والمواد الغذائية والخيام قام بتجهيزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمًا للشعب اللبناني في ظروفه الحالية .

ووصلت الرحلتان الأولى والثانية العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة 7 أغسطس وعلى متنهما أكثر من 118 طنًّا من المواد الإغاثية إلى جانب فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإشراف على عمليات التوزيع الميدانية، وحملت الرحلة الثالثة يوم السبت 8 أغسطس شحنة من المساعدات المتنوعة يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من (76.5) طنًّا، فيما بلغ وزن الشحنات على الطائرة الرابعة يوم الأحد الماضي ما يزيد عن (86) طنًّا من الاحتياجات الطبية والإغاثية والتموينية والخيام .

وكانت الخطوط السعودية وفور تلقي التوجيهات بنقل شحنات الإغاثة من الرياض إلى بيروت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد بادرت بتشكيل فريق مختص يضم ممثلين لمجموعة شركاتها المعنية بالتشغيل لتجهيز الطائرات وتكليف أطقم القيادة والتشغيل وتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المهمة بشكل عاجل وفق أعلى معايير السلامة وأفضل أساليب التشغيل المتوافقة مع إجراءات الوقاية الصحية، وهو ما أثمر تشغيل الرحلتين الأوليين في غضون ست ساعات فقط .

من جانب آخر وخلال الأشهر الأربعة الماضية خصصت الخطوط السعودية عددًا من طائرات الركاب لأغراض الشحن دعمًا لأسطول شركة السعودية للشحن لتوفير أكبر قدر من إمكانات الدعم اللوجستي ضمن منظومة النقل في المملكة، حيث تم نقل آلاف الأطنان من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية من شتى أنحاء العالم إلى المملكة في مواجهة بدايات انتشار فيروس كورونا الجديد وتوقف معظم وسائل النقل والشحن على مستوى العالم، وحلقت طائرات الخطوط السعودية على مدار الساعة بين المملكة والكثير من دول العالم لنقل الاحتياجات اللازمة لأسواق المملكة وهو ما أسهم في توفير جميع احتياجات الأسواق .

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
02:19 PM

الخطوط السعودية تنقل أكثر من 280 طنًّا من المساعدات الإغاثية  إلى بيروت

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتمت شركة السعودية للشحن إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية نقل أكثر من (280) طنًا من المساعدات الإغاثية العاجلة من الرياض إلى العاصمة اللبنانية بيروت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة الظروف الناتجة عن تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات .

وشملت المساعدات الإغاثية والإنسانية التي نقلتها طائرات الخطوط السعودية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار رفيق الحريري في بيروت شحنات من المستلزمات الطبية والإسعافية والمواد الغذائية والخيام قام بتجهيزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمًا للشعب اللبناني في ظروفه الحالية .

ووصلت الرحلتان الأولى والثانية العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة 7 أغسطس وعلى متنهما أكثر من 118 طنًّا من المواد الإغاثية إلى جانب فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإشراف على عمليات التوزيع الميدانية، وحملت الرحلة الثالثة يوم السبت 8 أغسطس شحنة من المساعدات المتنوعة يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من (76.5) طنًّا، فيما بلغ وزن الشحنات على الطائرة الرابعة يوم الأحد الماضي ما يزيد عن (86) طنًّا من الاحتياجات الطبية والإغاثية والتموينية والخيام .

وكانت الخطوط السعودية وفور تلقي التوجيهات بنقل شحنات الإغاثة من الرياض إلى بيروت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد بادرت بتشكيل فريق مختص يضم ممثلين لمجموعة شركاتها المعنية بالتشغيل لتجهيز الطائرات وتكليف أطقم القيادة والتشغيل وتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المهمة بشكل عاجل وفق أعلى معايير السلامة وأفضل أساليب التشغيل المتوافقة مع إجراءات الوقاية الصحية، وهو ما أثمر تشغيل الرحلتين الأوليين في غضون ست ساعات فقط .

من جانب آخر وخلال الأشهر الأربعة الماضية خصصت الخطوط السعودية عددًا من طائرات الركاب لأغراض الشحن دعمًا لأسطول شركة السعودية للشحن لتوفير أكبر قدر من إمكانات الدعم اللوجستي ضمن منظومة النقل في المملكة، حيث تم نقل آلاف الأطنان من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية من شتى أنحاء العالم إلى المملكة في مواجهة بدايات انتشار فيروس كورونا الجديد وتوقف معظم وسائل النقل والشحن على مستوى العالم، وحلقت طائرات الخطوط السعودية على مدار الساعة بين المملكة والكثير من دول العالم لنقل الاحتياجات اللازمة لأسواق المملكة وهو ما أسهم في توفير جميع احتياجات الأسواق .

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