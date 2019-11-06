النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنك الدولي يحذر من ارتفاع الفقر في لبنان إلى نسبة 50%

حث على تشكيل الحكومة بما ينسجم مع التطلعات الشعبية

حذر البنك الدولي اليوم (الأربعاء) من احتمال تزايد الفقر والبطالة في لبنان خلال الأشهر المقبلة، فيما تظاهر مئات الطلاب تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.

وشدد البنك في بيان أوردته قناة "فرانس 24" على أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً، فقد يرتفع الفقر إلى 50 في المئة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً.

ولفت إلى أن معدل البطالة خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد.

وحث البنك الدولي بعد لقاء مسؤوليه بالرئيس اللبناني ميشال عون على تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البنك الدولي يحذر من ارتفاع الفقر في لبنان إلى نسبة 50%
سبق

حذر البنك الدولي اليوم (الأربعاء) من احتمال تزايد الفقر والبطالة في لبنان خلال الأشهر المقبلة، فيما تظاهر مئات الطلاب تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.

وشدد البنك في بيان أوردته قناة "فرانس 24" على أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً، فقد يرتفع الفقر إلى 50 في المئة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً.

ولفت إلى أن معدل البطالة خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد.

وحث البنك الدولي بعد لقاء مسؤوليه بالرئيس اللبناني ميشال عون على تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين".

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:23 PM

البنك الدولي يحذر من ارتفاع الفقر في لبنان إلى نسبة 50%

حث على تشكيل الحكومة بما ينسجم مع التطلعات الشعبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
11

حذر البنك الدولي اليوم (الأربعاء) من احتمال تزايد الفقر والبطالة في لبنان خلال الأشهر المقبلة، فيما تظاهر مئات الطلاب تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.

وشدد البنك في بيان أوردته قناة "فرانس 24" على أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً، فقد يرتفع الفقر إلى 50 في المئة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً.

ولفت إلى أن معدل البطالة خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد.

وحث البنك الدولي بعد لقاء مسؤوليه بالرئيس اللبناني ميشال عون على تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,000
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,406
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,643

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة