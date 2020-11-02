نتائج قرعة أغلى الكؤوس.. الهلال في مواجهة الفتح والنصر مع الرائد والاتحاد يلاقي الوحدة والأهلي ضد العين
.أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم .2020-2021، منذ قليل
وستشارك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المسابقة: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".
وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:
القادسية - الشباب.
الـهـلال - الفتح.
الأهلي - العين.
ضمك - التعاون.
الباطن - أبها.
الاتفاق - الفيصلي.
الوحدة -الاتحاد.
النصر - الرائد.
نتائج قرعة أغلى الكؤوس.. الهلال في مواجهة الفتح والنصر مع الرائد والاتحاد يلاقي الوحدة والأهلي ضد العين
محمد السيّد
سبق
2020-11-02
.أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم .2020-2021، منذ قليل
وستشارك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المسابقة: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".
وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:
القادسية - الشباب.
الـهـلال - الفتح.
الأهلي - العين.
ضمك - التعاون.
الباطن - أبها.
الاتفاق - الفيصلي.
الوحدة -الاتحاد.
النصر - الرائد.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
07:16 PM
نتائج قرعة أغلى الكؤوس.. الهلال في مواجهة الفتح والنصر مع الرائد والاتحاد يلاقي الوحدة والأهلي ضد العين
.أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم .2020-2021، منذ قليل
وستشارك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المسابقة: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".
وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:
القادسية - الشباب.
الـهـلال - الفتح.
الأهلي - العين.
ضمك - التعاون.
الباطن - أبها.
الاتفاق - الفيصلي.
الوحدة -الاتحاد.
النصر - الرائد.