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نتائج قرعة أغلى الكؤوس.. الهلال في مواجهة الفتح والنصر مع الرائد والاتحاد يلاقي الوحدة والأهلي ضد العين

.أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم .2020-2021، منذ قليل

وستشارك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المسابقة: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

القادسية - الشباب.

‏الـهـلال - الفتح.

‏الأهلي - العين.

‏ضمك - التعاون.

‏الباطن - أبها.

‏الاتفاق - الفيصلي.

‏الوحدة -الاتحاد.

‏النصر - الرائد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نتائج قرعة أغلى الكؤوس.. الهلال في مواجهة الفتح والنصر مع الرائد والاتحاد يلاقي الوحدة والأهلي ضد العين
سبق

.أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم .2020-2021، منذ قليل

وستشارك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المسابقة: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

القادسية - الشباب.

‏الـهـلال - الفتح.

‏الأهلي - العين.

‏ضمك - التعاون.

‏الباطن - أبها.

‏الاتفاق - الفيصلي.

‏الوحدة -الاتحاد.

‏النصر - الرائد.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
07:16 PM

نتائج قرعة أغلى الكؤوس.. الهلال في مواجهة الفتح والنصر مع الرائد والاتحاد يلاقي الوحدة والأهلي ضد العين

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
1,896

.أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم .2020-2021، منذ قليل

وستشارك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المسابقة: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

القادسية - الشباب.

‏الـهـلال - الفتح.

‏الأهلي - العين.

‏ضمك - التعاون.

‏الباطن - أبها.

‏الاتفاق - الفيصلي.

‏الوحدة -الاتحاد.

‏النصر - الرائد.

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