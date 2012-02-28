وزير الصحة يكرم "الغانم" و"الزيد" لفوزهما بجائزة الرواد

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشعل بن عبدالعزيز الغانم مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بمستشفى حوطة سدير، وصالح بن ناصر الزيد مدير مركز صحي عشيرة سدير نظير فوزهما بجائزة الرواد على مستوى وزارة الصحة بمبادرة "بطاقتك .. وصلت" في مجال تحسين تجربة الموظف.

وأشاد الربيعة بهذه المبادرة باعتبارها أحد المشاريع الإبداعية المتميزة، لافتاً إلى أن الوزارة لديها الكثير من المبدعين، مؤكداً على أهمية دعمهم والعمل على تعميم هذه المشاريع على مستوى وزارة الصحة.

ويأتي تكريم "الغانم" و"الزيد" تثميناً لجهودهما من وزير الصحة وتقديراً لمساهمتهما في تنفيذ وتعزيز روح المبادرة والوصول إلى الريادة وتحقيق الأثر الإيجابي في المشاركة الفاعلة في مشاريع التحسين التي تطلقها "الصحة".

يذكر أن مستشفى حوطة سدير قد شارك بمبادرة إبداعية في مجال تحسين تجربة الموظف، ممثلاً بإدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بالمستشفى والذي مثل فيها صحة الرياض، وحققت المبادرة الفوز بجائزة الرواد التي أطلقها مركز الإبداع بوزارة الصحة والتي تحظى بدعم مباشر ورعاية من وزير الصحة.