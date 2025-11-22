"ابن منيخر" يقف على أعمال تنظيف العين الحارة ويناقش مشروع المدينة الرياضية

اطلع على الموقع المخصص للمدينة ووجّه بسرعة العمل المبدئي في تأسيسها

قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ظهر اليوم الخميس، بجولة تفقدية على عددٍ من المشروعات ومنها الوقوف على أعمال تنظيف العين الحارة بالمحافظة والاطلاع على آلية العمل.

وقام "ابن منيخر" بالاطلاع على المقر المخصص لإنشاء المدينة الرياضية، يرافقه رئيس رابطة الأحياء بالمحافظة أحمد معيدي، ثم زار مقر البلدية لمناقشة مشروعات عديدة في المحافظة، ومنها مخطط إنشاء المدينة الرياضية مع رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

وقد وجّه المحافظ بسرعة العمل المبدئي في تأسيس المدينة الرياضية، وذلك تلبية لطلب شباب المحافظة.