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"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في قطاع غزة

السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة

رصدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا لمقيم في القطاع وانتقلت إليه العدوى في داخله.

وأكد نائب المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحفي أن السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة من تفشي كورونا، في ظل تسلل "أوميكرون" الذي من المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع وبوتائر سريعة في القطاع المكتظ بالسكان.

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رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في قطاع غزة
سبق

رصدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا لمقيم في القطاع وانتقلت إليه العدوى في داخله.

وأكد نائب المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحفي أن السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة من تفشي كورونا، في ظل تسلل "أوميكرون" الذي من المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع وبوتائر سريعة في القطاع المكتظ بالسكان.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
02:32 PM

رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في قطاع غزة

السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا لمقيم في القطاع وانتقلت إليه العدوى في داخله.

وأكد نائب المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحفي أن السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة من تفشي كورونا، في ظل تسلل "أوميكرون" الذي من المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع وبوتائر سريعة في القطاع المكتظ بالسكان.

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