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"البحر الأحمر للتطوير" تحصل على "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات

لنجاح الشركة في إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارتها بشكل مستمر

حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، على شهادة الآيزو المرموقة "ISO 270001:2013"؛ تقديراً لنهجها المتميز في إدارة أمن المعلومات ولامتثالها للمعايير المحلية والدولية.

وكانت "إس جي إس" الشركة العالمية الرائدة في مجال الاختبار والتدقيق وإصدار الشهادات المعتمدة، قد أجرت تدقيقاً شاملاً لأنظمة شركة البحر الأحمر للتطوير وأُطر العمل التي تعتمدها ضماناً لالتزامها بأفضل ممارسات ومعايير الإدارة الداخلية الفعالة لأمن المعلومات في المؤسسات العاملة في قطاع البناء والتشييد.

وحصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على هذه الشهادة لنجاحها في إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات بشكل مستمر، إلى جانب الكفاءة العالية التي أظهرتها الشركة في تقييم ومعالجة مخاطر أمن المعلومات التي قد تؤثر على الأعمال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن حصول الشركة على هذه الشهادة يعد إنجازاً متميزاً جديداً لشركة البحر الأحمر للتطوير، ويأتي تأكيداً على ريادتها في مختلف جوانب العمل على تطوير وجهات سياحية عالمية المستوى في المملكة. وينطوي اعتماد أفضل التدابير والنظم الأمنية عبر مشاريعنا كافة على أهمية بالغة بالنسبة لنا، كما أننا ملتزمون بتطوير أنظمتنا الخاصة ومشاركة المعرفة المكتسبة مع الوجهات الأخرى حول المنطقة والعالم.

وأضاف: لطالما التزمت شركة البحر الأحمر للتطوير باعتماد وتطبيق الممارسات المتميزة في مجال أمن المعلومات منذ تأسيسها في عام 2017م، كما أنها تواصل تطوير عملياتها باستمرار منذ ذلك الحين. ومن خلال تبني معيار عالمي معتمد في إدارة أمن المعلومات "ISMS"، دمجت شركة البحر الأحمر للتطوير الجوانب الأمنية في ثقافتها المؤسسية وعززت مرونتها في مواجهة التهديدات السيبرانية.

من جهته قال رئيس أمن المعلومات لدى شركة البحر الأحمر سلطان مريشد: "إن هذه الشهادة تمثل خطوة مهمة لشركة البحر الأحمر للتطوير وتؤكد حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات والتدابير في مجال أمن المعلومات عبر جميع إدارات الشركة. وعلاوة على ذلك تشكل هذه الشهادة دليلاً واضحاً على العمل الدؤوب والمهارات الاستثنائية التي يتمتع بها فريق الأمن السيبراني في الشركة، والذي شهد نمواً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، وسيواصل أفراده تحقيق النجاحات والإنجازات في المستقبل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البحر الأحمر للتطوير" تحصل على "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات
سبق

حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، على شهادة الآيزو المرموقة "ISO 270001:2013"؛ تقديراً لنهجها المتميز في إدارة أمن المعلومات ولامتثالها للمعايير المحلية والدولية.

وكانت "إس جي إس" الشركة العالمية الرائدة في مجال الاختبار والتدقيق وإصدار الشهادات المعتمدة، قد أجرت تدقيقاً شاملاً لأنظمة شركة البحر الأحمر للتطوير وأُطر العمل التي تعتمدها ضماناً لالتزامها بأفضل ممارسات ومعايير الإدارة الداخلية الفعالة لأمن المعلومات في المؤسسات العاملة في قطاع البناء والتشييد.

وحصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على هذه الشهادة لنجاحها في إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات بشكل مستمر، إلى جانب الكفاءة العالية التي أظهرتها الشركة في تقييم ومعالجة مخاطر أمن المعلومات التي قد تؤثر على الأعمال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن حصول الشركة على هذه الشهادة يعد إنجازاً متميزاً جديداً لشركة البحر الأحمر للتطوير، ويأتي تأكيداً على ريادتها في مختلف جوانب العمل على تطوير وجهات سياحية عالمية المستوى في المملكة. وينطوي اعتماد أفضل التدابير والنظم الأمنية عبر مشاريعنا كافة على أهمية بالغة بالنسبة لنا، كما أننا ملتزمون بتطوير أنظمتنا الخاصة ومشاركة المعرفة المكتسبة مع الوجهات الأخرى حول المنطقة والعالم.

وأضاف: لطالما التزمت شركة البحر الأحمر للتطوير باعتماد وتطبيق الممارسات المتميزة في مجال أمن المعلومات منذ تأسيسها في عام 2017م، كما أنها تواصل تطوير عملياتها باستمرار منذ ذلك الحين. ومن خلال تبني معيار عالمي معتمد في إدارة أمن المعلومات "ISMS"، دمجت شركة البحر الأحمر للتطوير الجوانب الأمنية في ثقافتها المؤسسية وعززت مرونتها في مواجهة التهديدات السيبرانية.

من جهته قال رئيس أمن المعلومات لدى شركة البحر الأحمر سلطان مريشد: "إن هذه الشهادة تمثل خطوة مهمة لشركة البحر الأحمر للتطوير وتؤكد حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات والتدابير في مجال أمن المعلومات عبر جميع إدارات الشركة. وعلاوة على ذلك تشكل هذه الشهادة دليلاً واضحاً على العمل الدؤوب والمهارات الاستثنائية التي يتمتع بها فريق الأمن السيبراني في الشركة، والذي شهد نمواً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، وسيواصل أفراده تحقيق النجاحات والإنجازات في المستقبل".

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
06:10 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:31 PM

"البحر الأحمر للتطوير" تحصل على "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات

لنجاح الشركة في إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارتها بشكل مستمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، على شهادة الآيزو المرموقة "ISO 270001:2013"؛ تقديراً لنهجها المتميز في إدارة أمن المعلومات ولامتثالها للمعايير المحلية والدولية.

وكانت "إس جي إس" الشركة العالمية الرائدة في مجال الاختبار والتدقيق وإصدار الشهادات المعتمدة، قد أجرت تدقيقاً شاملاً لأنظمة شركة البحر الأحمر للتطوير وأُطر العمل التي تعتمدها ضماناً لالتزامها بأفضل ممارسات ومعايير الإدارة الداخلية الفعالة لأمن المعلومات في المؤسسات العاملة في قطاع البناء والتشييد.

وحصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على هذه الشهادة لنجاحها في إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات بشكل مستمر، إلى جانب الكفاءة العالية التي أظهرتها الشركة في تقييم ومعالجة مخاطر أمن المعلومات التي قد تؤثر على الأعمال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن حصول الشركة على هذه الشهادة يعد إنجازاً متميزاً جديداً لشركة البحر الأحمر للتطوير، ويأتي تأكيداً على ريادتها في مختلف جوانب العمل على تطوير وجهات سياحية عالمية المستوى في المملكة. وينطوي اعتماد أفضل التدابير والنظم الأمنية عبر مشاريعنا كافة على أهمية بالغة بالنسبة لنا، كما أننا ملتزمون بتطوير أنظمتنا الخاصة ومشاركة المعرفة المكتسبة مع الوجهات الأخرى حول المنطقة والعالم.

وأضاف: لطالما التزمت شركة البحر الأحمر للتطوير باعتماد وتطبيق الممارسات المتميزة في مجال أمن المعلومات منذ تأسيسها في عام 2017م، كما أنها تواصل تطوير عملياتها باستمرار منذ ذلك الحين. ومن خلال تبني معيار عالمي معتمد في إدارة أمن المعلومات "ISMS"، دمجت شركة البحر الأحمر للتطوير الجوانب الأمنية في ثقافتها المؤسسية وعززت مرونتها في مواجهة التهديدات السيبرانية.

من جهته قال رئيس أمن المعلومات لدى شركة البحر الأحمر سلطان مريشد: "إن هذه الشهادة تمثل خطوة مهمة لشركة البحر الأحمر للتطوير وتؤكد حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات والتدابير في مجال أمن المعلومات عبر جميع إدارات الشركة. وعلاوة على ذلك تشكل هذه الشهادة دليلاً واضحاً على العمل الدؤوب والمهارات الاستثنائية التي يتمتع بها فريق الأمن السيبراني في الشركة، والذي شهد نمواً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، وسيواصل أفراده تحقيق النجاحات والإنجازات في المستقبل".

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