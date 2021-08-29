بأمسية شعرية.. "أدبي جدة" يخلّد ذكرى "البهكلي"

أحد أعلام منطقة جازان.. توفّي بفيروس كورونا

ينظّم منتدى عبقر الشعري بالنادي الأدبي الثقافي بجدة، الثلاثاء المقبل؛ أمسية شعرية لكل من: الشاعر ناجي حرابه، والشاعر سلطان الضيط، والشاعرة مشاعل عبدالله. ويدير الأمسية الشاعر الدكتور يحيى الزبيدي عضو منتدى عبقر الشعري. وتأتي هذه الأمسية تخليدًا لذكرى الشاعر الدكتور أحمد البهكلي رحمه الله.

ودعا النادي المهتمين من المثقفين والمثقفات إلى حضور الأمسية التي تقام عبر برنامج زووم على منصة النادي الساعة التاسعة مساءً.

ويعدّ الدكتور البهكلي أحد أعلام منطقة جازان، وأديبًا ورائدًا من رواد الفكر والأدب والثقافة، وقد توفي الأربعاء الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.