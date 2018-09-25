ضمك يحسم "ديربي عسير" بثلاثية ويزيد من متاعب أبها

واصل فريق ضمك انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزاً ثميناً على جاره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لنا دار).



بهذا الفوز الكبير رفع فريق ضمك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر وما قبل الأخير.



منح المحترف الكرواتي ميجو كاكتاس فريقه ضمك الأسبقية بتسجيله أول أهداف المباراة عند الدقيقة 16 مستغلاً كرة مرتدة من الحارس عبدالله الشمري إثر خطأ فادح ليتابعها في الشباك.



وفي الشوط الثاني تمكن الهولندي متشيل تي فريدي من إعادة المباراة إلى نقطة البداية حينما نجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 برأسية جميلة بعد أن حول عرضية سعيد آل حمسل للشباك.



لكن سرعان ما وضع النجم الأرجنتيني إيميليو زيلايا فريق ضمك بالمقدمة مجدداً بتسجيله الهدف الثاني برأسية جميلة مستغلاً عرضية مثالية من محمد السهلي أرتقى على أثرها فوق المدافع وأودعها بطريقة جميلة داخل المرمى (74) مسجلاً رابع أهدافه هذا الموسم.



وقبل غروب شمس المباراة بأربع دقائق عزز المحترف الكرواتي ميجو كاكتاس تقدم ضمك بالهدف الثالث بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء مدوناً هدفه الشخصي الثاني بالمباراة.