النيابة العامة: إجراءات التفتيش تحظى بسرية والإخلال بها يستوجب المُساءلة

أكدت أن المحقق إذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها تعينت مساءلته

أكدت ‏‎النيابة العامة أن إجراءات التفتيش تحظى وما يتعلق بها من معلومات بضمانات موضوعية تتعلق بجانب التزام المحقق وكل من وصله علم - بسبب التفتيش- بعدم إفشاء سرية هذه المعلومات والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي والإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة.‎

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامة أنه يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها، مؤكدة إذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته.