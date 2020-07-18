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تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في "البشائر"

ضمن فعاليات صيف عسير 2020

شهدت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها بلدية البشائر بمحافظة بلقرن، مساء أمس، ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، حضورًا كبيرًا وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين، الذين قاموا بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من مختلف المواقع العامة وأسطح المنازل والشوارع لسماء البشائر التي تزينت بألوان الألعاب النارية المنطلقة من أعلى "جبل العلم".

وطُبقت خلال الفعالية، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات في جميع مواقع التجمع.

صيف عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في "البشائر"
سبق

شهدت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها بلدية البشائر بمحافظة بلقرن، مساء أمس، ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، حضورًا كبيرًا وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين، الذين قاموا بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من مختلف المواقع العامة وأسطح المنازل والشوارع لسماء البشائر التي تزينت بألوان الألعاب النارية المنطلقة من أعلى "جبل العلم".

وطُبقت خلال الفعالية، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات في جميع مواقع التجمع.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:56 PM

تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في "البشائر"

ضمن فعاليات صيف عسير 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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شهدت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها بلدية البشائر بمحافظة بلقرن، مساء أمس، ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، حضورًا كبيرًا وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين، الذين قاموا بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من مختلف المواقع العامة وأسطح المنازل والشوارع لسماء البشائر التي تزينت بألوان الألعاب النارية المنطلقة من أعلى "جبل العلم".

وطُبقت خلال الفعالية، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات في جميع مواقع التجمع.

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