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عن بُعد.. جامعة طيبة تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

قالت: يشمل البرنامج المتاح مجانًا لكافة أفراد المجتمع 7 مسارات تدريبية

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرنامج التدريب السنوي الصيفي "صيفي 2020" عن بُعد.

ويشمل البرنامج المتاح مجانًا لكافة أفراد المجتمع 7 مسارات تدريبية، تتضمن فن الجرافيك والتصميم، وتقنية المعلومات، والتجارة والأعمال، والإدارة، واللغات والترجمة، والمهارات الحياتية، ومسار محاضرات جماهيرية.

وتشارك 10 كليات بالجامعة في تقديم مسارات البرنامج عن بُعد من خلال عدد من المدربين والمدربات من أعضاء هيئة التدريس، ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة؛ للاطلاع على آلية التسجيل ومواعيد تنفيذ التدريب.

جامعة طيبة برنامج التدريب الصيفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بُعد.. جامعة طيبة تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي
سبق

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرنامج التدريب السنوي الصيفي "صيفي 2020" عن بُعد.

ويشمل البرنامج المتاح مجانًا لكافة أفراد المجتمع 7 مسارات تدريبية، تتضمن فن الجرافيك والتصميم، وتقنية المعلومات، والتجارة والأعمال، والإدارة، واللغات والترجمة، والمهارات الحياتية، ومسار محاضرات جماهيرية.

وتشارك 10 كليات بالجامعة في تقديم مسارات البرنامج عن بُعد من خلال عدد من المدربين والمدربات من أعضاء هيئة التدريس، ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة؛ للاطلاع على آلية التسجيل ومواعيد تنفيذ التدريب.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:50 AM

عن بُعد.. جامعة طيبة تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

قالت: يشمل البرنامج المتاح مجانًا لكافة أفراد المجتمع 7 مسارات تدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
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أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرنامج التدريب السنوي الصيفي "صيفي 2020" عن بُعد.

ويشمل البرنامج المتاح مجانًا لكافة أفراد المجتمع 7 مسارات تدريبية، تتضمن فن الجرافيك والتصميم، وتقنية المعلومات، والتجارة والأعمال، والإدارة، واللغات والترجمة، والمهارات الحياتية، ومسار محاضرات جماهيرية.

وتشارك 10 كليات بالجامعة في تقديم مسارات البرنامج عن بُعد من خلال عدد من المدربين والمدربات من أعضاء هيئة التدريس، ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة؛ للاطلاع على آلية التسجيل ومواعيد تنفيذ التدريب.

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