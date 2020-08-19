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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:16 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً -بمشيئة الله-.

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