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أخضر قوى الإعاقة يختتم مشاركته في تونس بـ8 ميداليات ورقم تأهيلي لبطولة العالم

اختتتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي "الجائزة الكبرى" بتحقيق 8 ميداليات "ذهبيتان وفضية واحدة و5 برونزيات"، ورقم تأهيلي لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء الرقم التأهيلي للاعبة سارة الجمعة التي حققت الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر "تصنيف F36"، لتقتنص بطاقة التأهل، فيما جاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق العداء نور الصناع بحلوله أولاً في سباق 100 متر "تصنيف T44 " بزمن 12:20 ثانية.

وجاءت الميدالية الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي بحصوله على المركز الأول في سباق 100 متر "تصنيف T37" بزمن 12:36 ثانية، كما حقق النخلي الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 متر "تصنيف T37" " بزمن 24:85 ثانية، ونال كذلك الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 400 متر، فيما حصد هاني النخلي 3 ميداليات برونزية في منافسات رمي الرمح والقرص ودفع الجلة.

يذكر أن الملتقى أقيمت منافساته على ملعب رادس بالعاصمة تونس بمشاركة 344 لاعباً ولاعبة يمثلون 43 دولة، ويعد ضمن محطات التأهل لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر 2019 ودورة الألعاب البارالمبية الدولية 2020 بطوكيو.

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أخضر قوى الإعاقة يختتم مشاركته في تونس بـ8 ميداليات ورقم تأهيلي لبطولة العالم
سبق

اختتتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي "الجائزة الكبرى" بتحقيق 8 ميداليات "ذهبيتان وفضية واحدة و5 برونزيات"، ورقم تأهيلي لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء الرقم التأهيلي للاعبة سارة الجمعة التي حققت الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر "تصنيف F36"، لتقتنص بطاقة التأهل، فيما جاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق العداء نور الصناع بحلوله أولاً في سباق 100 متر "تصنيف T44 " بزمن 12:20 ثانية.

وجاءت الميدالية الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي بحصوله على المركز الأول في سباق 100 متر "تصنيف T37" بزمن 12:36 ثانية، كما حقق النخلي الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 متر "تصنيف T37" " بزمن 24:85 ثانية، ونال كذلك الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 400 متر، فيما حصد هاني النخلي 3 ميداليات برونزية في منافسات رمي الرمح والقرص ودفع الجلة.

يذكر أن الملتقى أقيمت منافساته على ملعب رادس بالعاصمة تونس بمشاركة 344 لاعباً ولاعبة يمثلون 43 دولة، ويعد ضمن محطات التأهل لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر 2019 ودورة الألعاب البارالمبية الدولية 2020 بطوكيو.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
03:45 PM

أخضر قوى الإعاقة يختتم مشاركته في تونس بـ8 ميداليات ورقم تأهيلي لبطولة العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي "الجائزة الكبرى" بتحقيق 8 ميداليات "ذهبيتان وفضية واحدة و5 برونزيات"، ورقم تأهيلي لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء الرقم التأهيلي للاعبة سارة الجمعة التي حققت الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر "تصنيف F36"، لتقتنص بطاقة التأهل، فيما جاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق العداء نور الصناع بحلوله أولاً في سباق 100 متر "تصنيف T44 " بزمن 12:20 ثانية.

وجاءت الميدالية الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي بحصوله على المركز الأول في سباق 100 متر "تصنيف T37" بزمن 12:36 ثانية، كما حقق النخلي الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 متر "تصنيف T37" " بزمن 24:85 ثانية، ونال كذلك الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 400 متر، فيما حصد هاني النخلي 3 ميداليات برونزية في منافسات رمي الرمح والقرص ودفع الجلة.

يذكر أن الملتقى أقيمت منافساته على ملعب رادس بالعاصمة تونس بمشاركة 344 لاعباً ولاعبة يمثلون 43 دولة، ويعد ضمن محطات التأهل لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر 2019 ودورة الألعاب البارالمبية الدولية 2020 بطوكيو.

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