"آل كركمان": هيئة تطوير عسير خطوة رائدة في مسيرة التنمية‎

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء أمس، تؤسس لمرحلة جديدة من النماء والتطور على كل المستويات، وتجسد حرصه -أيده الله- على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة أرجاء الوطن.

وأكد "آل كركمان" أن إحداث هيئة عليا لتطوير منطقة عسير؛ خطوة رائدة ستسهم في تنمية المنطقة، وتحقق تطلعات الأهالي.

وثمّن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة عسير، ورفع التهنئة للأمير تركي لقاء هذه الثقة نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.