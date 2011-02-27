النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل كركمان": هيئة تطوير عسير خطوة رائدة في مسيرة التنمية‎

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء أمس، تؤسس لمرحلة جديدة من النماء والتطور على كل المستويات، وتجسد حرصه -أيده الله- على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة أرجاء الوطن.

وأكد "آل كركمان" أن إحداث هيئة عليا لتطوير منطقة عسير؛ خطوة رائدة ستسهم في تنمية المنطقة، وتحقق تطلعات الأهالي.

وثمّن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة عسير، ورفع التهنئة للأمير تركي لقاء هذه الثقة نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"آل كركمان": هيئة تطوير عسير خطوة رائدة في مسيرة التنمية‎
سبق

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء أمس، تؤسس لمرحلة جديدة من النماء والتطور على كل المستويات، وتجسد حرصه -أيده الله- على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة أرجاء الوطن.

وأكد "آل كركمان" أن إحداث هيئة عليا لتطوير منطقة عسير؛ خطوة رائدة ستسهم في تنمية المنطقة، وتحقق تطلعات الأهالي.

وثمّن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة عسير، ورفع التهنئة للأمير تركي لقاء هذه الثقة نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:21 PM

"آل كركمان": هيئة تطوير عسير خطوة رائدة في مسيرة التنمية‎

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
58

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء أمس، تؤسس لمرحلة جديدة من النماء والتطور على كل المستويات، وتجسد حرصه -أيده الله- على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة أرجاء الوطن.

وأكد "آل كركمان" أن إحداث هيئة عليا لتطوير منطقة عسير؛ خطوة رائدة ستسهم في تنمية المنطقة، وتحقق تطلعات الأهالي.

وثمّن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة عسير، ورفع التهنئة للأمير تركي لقاء هذه الثقة نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,701
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,501
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,059
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,722

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة