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بعد ساعات من محاولة انقلاب.. مقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي

من قِبَل حرسه الشخصي في عملية وصفتها متحدثة الوزراء: "هجوم منسق"

مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي حين أطلق حرسه الشخصي النار عليه، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة التي قُتِل رئيسها المحلي أيضًا؛ وفق ما أعلنته اليوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي.

وقالت المتحدثة في تصريح للصحافيين: إن "فرقة قتل" يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعًا بعد ظهر أمس السبت؛ فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولًا كبيرًا آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قِبَل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد ساعات من محاولة انقلاب.. مقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي
سبق

مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي حين أطلق حرسه الشخصي النار عليه، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة التي قُتِل رئيسها المحلي أيضًا؛ وفق ما أعلنته اليوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي.

وقالت المتحدثة في تصريح للصحافيين: إن "فرقة قتل" يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعًا بعد ظهر أمس السبت؛ فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولًا كبيرًا آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قِبَل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:24 PM

بعد ساعات من محاولة انقلاب.. مقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي

من قِبَل حرسه الشخصي في عملية وصفتها متحدثة الوزراء: "هجوم منسق"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي حين أطلق حرسه الشخصي النار عليه، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة التي قُتِل رئيسها المحلي أيضًا؛ وفق ما أعلنته اليوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي.

وقالت المتحدثة في تصريح للصحافيين: إن "فرقة قتل" يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعًا بعد ظهر أمس السبت؛ فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولًا كبيرًا آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قِبَل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".

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