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الحمدان من "الشورى": حقّقنا مستهدف 2020 وقلّصنا الفجوة بين الجنسين في وظائف الخدمة

قال: خادم الحرمين الشريفين استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة

قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان؛ اليوم، إن نسبة السعوديات في وظائف الحكومة ارتفعت إلى 40.3%، كما تمّ تحقيق مستهدف عام 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة، إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في #الخدمة_المدنية.

ونوّه خلال حضوره جلسة الشورى، اليوم، بدور مجلس #الشورى التشريعي "التنظيمي" الذي أسهم به المجلس بدراسته تعديل عددٍ من مواد نظام الخدمة المدنية وإضافة مواد أخرى، وإقراره لها والتي تهدف في مجملها، إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وإدارة الأداء.

وقال: خادم الحرمين الشريفين، استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة تطوير وهيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها.

واضاف: عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة إستراتيجياً يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.

من جهته، نوّه رئيس مجلس الشورى د.عبدالله آل الشيخ، في مستهل الجلسة، باهتمام الدولة منذ تأسيسها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكل ما يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم.

وقال: مجلس الشورى يحرص -بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية- على تحقيق توجيهات ولاة الأمر في أن يكون الأداء متسقًا ومتفقًا مع الخطط والرؤى التي تعيشها المملكة؛ تفعيلًا لتوجهات وأهداف رؤية 2030.

ورحّب رئيس مجلس الشورى بوزير الخدمة المدنية؛ معربًا عن أمله في أن يسهم حضوره للمجلس في تحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة بما يخدم قطاع الخدمة المدنية.

مجلس الشورى سليمان الحمدان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحمدان من "الشورى": حقّقنا مستهدف 2020 وقلّصنا الفجوة بين الجنسين في وظائف الخدمة
سبق

قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان؛ اليوم، إن نسبة السعوديات في وظائف الحكومة ارتفعت إلى 40.3%، كما تمّ تحقيق مستهدف عام 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة، إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في #الخدمة_المدنية.

ونوّه خلال حضوره جلسة الشورى، اليوم، بدور مجلس #الشورى التشريعي "التنظيمي" الذي أسهم به المجلس بدراسته تعديل عددٍ من مواد نظام الخدمة المدنية وإضافة مواد أخرى، وإقراره لها والتي تهدف في مجملها، إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وإدارة الأداء.

وقال: خادم الحرمين الشريفين، استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة تطوير وهيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها.

واضاف: عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة إستراتيجياً يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.

من جهته، نوّه رئيس مجلس الشورى د.عبدالله آل الشيخ، في مستهل الجلسة، باهتمام الدولة منذ تأسيسها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكل ما يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم.

وقال: مجلس الشورى يحرص -بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية- على تحقيق توجيهات ولاة الأمر في أن يكون الأداء متسقًا ومتفقًا مع الخطط والرؤى التي تعيشها المملكة؛ تفعيلًا لتوجهات وأهداف رؤية 2030.

ورحّب رئيس مجلس الشورى بوزير الخدمة المدنية؛ معربًا عن أمله في أن يسهم حضوره للمجلس في تحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة بما يخدم قطاع الخدمة المدنية.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
12:04 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
02:02 PM

الحمدان من "الشورى": حقّقنا مستهدف 2020 وقلّصنا الفجوة بين الجنسين في وظائف الخدمة

قال: خادم الحرمين الشريفين استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان؛ اليوم، إن نسبة السعوديات في وظائف الحكومة ارتفعت إلى 40.3%، كما تمّ تحقيق مستهدف عام 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة، إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في #الخدمة_المدنية.

ونوّه خلال حضوره جلسة الشورى، اليوم، بدور مجلس #الشورى التشريعي "التنظيمي" الذي أسهم به المجلس بدراسته تعديل عددٍ من مواد نظام الخدمة المدنية وإضافة مواد أخرى، وإقراره لها والتي تهدف في مجملها، إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وإدارة الأداء.

وقال: خادم الحرمين الشريفين، استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة تطوير وهيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها.

واضاف: عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة إستراتيجياً يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.

من جهته، نوّه رئيس مجلس الشورى د.عبدالله آل الشيخ، في مستهل الجلسة، باهتمام الدولة منذ تأسيسها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكل ما يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم.

وقال: مجلس الشورى يحرص -بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية- على تحقيق توجيهات ولاة الأمر في أن يكون الأداء متسقًا ومتفقًا مع الخطط والرؤى التي تعيشها المملكة؛ تفعيلًا لتوجهات وأهداف رؤية 2030.

ورحّب رئيس مجلس الشورى بوزير الخدمة المدنية؛ معربًا عن أمله في أن يسهم حضوره للمجلس في تحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة بما يخدم قطاع الخدمة المدنية.

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