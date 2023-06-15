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"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

"الصحة الفلسطينية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

بينهم 6 أطفال.. إجمالي الإصابات وصل إلى 686

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان اليومض: إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة لمخالطين مصابين سابقين، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.
وأضافت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الفلسطينية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان اليومض: إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة لمخالطين مصابين سابقين، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.
وأضافت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
05:09 PM

"الصحة الفلسطينية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

بينهم 6 أطفال.. إجمالي الإصابات وصل إلى 686

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان اليومض: إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة لمخالطين مصابين سابقين، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.
وأضافت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

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