"الغذاء والدواء" تلغي التراخيص المبدئية لمزاولة أنشطتها

عدا المصانع التي تقع داخل نطاق البلدية "سيتم إلغاؤها لاحقاً"

ألغت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع الموافقات "التراخيص" المبدئية لجميع أنشطتها ابتداءً من الثاني من محرم ١٤٤١هـ، عدا المصانع التي تقع داخل نطاق البلدية فسيتم إلغائها لاحقاً.

وأوضحت "الهيئة" أنه يجب على المستثمرين التوجه مباشرةً للجهات الحكومية والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة حسب متطلبات الخدمة، ثم التقدم للهيئة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة، والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.sfda.gov.sa.