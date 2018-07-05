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بسبب الفشل الكلوي.. طفلة بتيماء تخضغ للغسيل 12 ساعة يومياً

المرض حرمها من الدراسة واللعب وتحتاج إلى زراعة كلية سريعاً

حرم الفشل الكلوي طفلة في تيماء تبلغ من العمر عشرة أعوام من العيش الطبيعي منذ ولادتها، حيث عجزت عن الدراسة أو اللعب أو حتى الخروج من المنزل للتنزه.

وتخضع الطفلة "ابتهال العنزي" للغسيل البروتيني في المنزل لمدة 12 ساعة يومياً، وتمضي بقية اليوم بين النوم بألم والأكل بصعوبة.

وقال والد الطفلة لـ"سبق": ابنتي تعاني من المرض منذ ولادتها وقد أوصى الأطباء وفقاً للتقرير الطبي بزراعة كلية بديلة بأسرع وقت ممكن مع الاستمرار في العلاج بالغسيل البروتيني ومتابعة ذلك مع أخصائي طب أمراض الكلي للأطفال.

وأضاف الأب: أناشد مساعدتي لزراعة كلية لابنتي وإنقاذ حياتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب الفشل الكلوي.. طفلة بتيماء تخضغ للغسيل 12 ساعة يومياً
سبق

حرم الفشل الكلوي طفلة في تيماء تبلغ من العمر عشرة أعوام من العيش الطبيعي منذ ولادتها، حيث عجزت عن الدراسة أو اللعب أو حتى الخروج من المنزل للتنزه.

وتخضع الطفلة "ابتهال العنزي" للغسيل البروتيني في المنزل لمدة 12 ساعة يومياً، وتمضي بقية اليوم بين النوم بألم والأكل بصعوبة.

وقال والد الطفلة لـ"سبق": ابنتي تعاني من المرض منذ ولادتها وقد أوصى الأطباء وفقاً للتقرير الطبي بزراعة كلية بديلة بأسرع وقت ممكن مع الاستمرار في العلاج بالغسيل البروتيني ومتابعة ذلك مع أخصائي طب أمراض الكلي للأطفال.

وأضاف الأب: أناشد مساعدتي لزراعة كلية لابنتي وإنقاذ حياتها.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:42 PM

بسبب الفشل الكلوي.. طفلة بتيماء تخضغ للغسيل 12 ساعة يومياً

المرض حرمها من الدراسة واللعب وتحتاج إلى زراعة كلية سريعاً

تعبيرية
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بدر الجبل - تيماء
29
5,787

حرم الفشل الكلوي طفلة في تيماء تبلغ من العمر عشرة أعوام من العيش الطبيعي منذ ولادتها، حيث عجزت عن الدراسة أو اللعب أو حتى الخروج من المنزل للتنزه.

وتخضع الطفلة "ابتهال العنزي" للغسيل البروتيني في المنزل لمدة 12 ساعة يومياً، وتمضي بقية اليوم بين النوم بألم والأكل بصعوبة.

وقال والد الطفلة لـ"سبق": ابنتي تعاني من المرض منذ ولادتها وقد أوصى الأطباء وفقاً للتقرير الطبي بزراعة كلية بديلة بأسرع وقت ممكن مع الاستمرار في العلاج بالغسيل البروتيني ومتابعة ذلك مع أخصائي طب أمراض الكلي للأطفال.

وأضاف الأب: أناشد مساعدتي لزراعة كلية لابنتي وإنقاذ حياتها.

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