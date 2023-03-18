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الإمارات تعلق منح تأشيرات الدخول عند الوصول ابتداء من غدٍ

استثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية

أفادت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الإمارات ستوقف مؤقتاً إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية اعتباراً من 19 مارس (آذار).

على الصعيد نفسه، ذكرت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا في الإمارات أن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا، وفقاً لـ"رويترز".

الإمارات تأشيرات الدخول جوازات السفر الدبلوماسية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات تعلق منح تأشيرات الدخول عند الوصول ابتداء من غدٍ
سبق

أفادت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الإمارات ستوقف مؤقتاً إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية اعتباراً من 19 مارس (آذار).

على الصعيد نفسه، ذكرت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا في الإمارات أن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا، وفقاً لـ"رويترز".

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:21 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:04 PM

الإمارات تعلق منح تأشيرات الدخول عند الوصول ابتداء من غدٍ

استثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن على "تويتر" اليوم (الأربعاء)، أن الإمارات ستوقف مؤقتاً إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية اعتباراً من 19 مارس (آذار).

على الصعيد نفسه، ذكرت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا في الإمارات أن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا، وفقاً لـ"رويترز".

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