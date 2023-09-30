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"نزاهة" تعقد ورش عمل وبرامج لحماية المال العام في الجهات الحكومية

استفاد منها 500 موظف وطلاب وطالبات مؤسسة التدريب التقني

عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع الجهات الحكومية عدداً من ورش العمل والبرامج التوعوية، قدمها عدد من المختصين في الهيئة، بمشاركة وحضور منسوبي الجهات الحكومية.

وتم تنفيذ هذه الفعاليات في أربع جهات؛ هي: "وزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والكلية التقنية الثانية للبنين في مدينة بريدة، والكلية التقنية للبنات بمحافظة الطائف"، استفاد منها 500 موظف من منسوبي الجهات الحكومية، وطلاب وطالبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتسعى هذه السلسلة من ورش العمل والبرامج التوعوية التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية وعبر الاتصال المرئي، إلى تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته والأنظمة ذات العلاقة.

يُذكر أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن العديد من البرامج التوعوية التي تنفذها "نزاهة"، ومنها: مبادرة "وطننا أمانة" الهادفة إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية، بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد المالي والإداري بجميع مستوياته.

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"نزاهة" تعقد ورش عمل وبرامج لحماية المال العام في الجهات الحكومية
سبق

عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع الجهات الحكومية عدداً من ورش العمل والبرامج التوعوية، قدمها عدد من المختصين في الهيئة، بمشاركة وحضور منسوبي الجهات الحكومية.

وتم تنفيذ هذه الفعاليات في أربع جهات؛ هي: "وزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والكلية التقنية الثانية للبنين في مدينة بريدة، والكلية التقنية للبنات بمحافظة الطائف"، استفاد منها 500 موظف من منسوبي الجهات الحكومية، وطلاب وطالبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتسعى هذه السلسلة من ورش العمل والبرامج التوعوية التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية وعبر الاتصال المرئي، إلى تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته والأنظمة ذات العلاقة.

يُذكر أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن العديد من البرامج التوعوية التي تنفذها "نزاهة"، ومنها: مبادرة "وطننا أمانة" الهادفة إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية، بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد المالي والإداري بجميع مستوياته.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
03:14 PM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
05:44 PM

"نزاهة" تعقد ورش عمل وبرامج لحماية المال العام في الجهات الحكومية

استفاد منها 500 موظف وطلاب وطالبات مؤسسة التدريب التقني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع الجهات الحكومية عدداً من ورش العمل والبرامج التوعوية، قدمها عدد من المختصين في الهيئة، بمشاركة وحضور منسوبي الجهات الحكومية.

وتم تنفيذ هذه الفعاليات في أربع جهات؛ هي: "وزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والكلية التقنية الثانية للبنين في مدينة بريدة، والكلية التقنية للبنات بمحافظة الطائف"، استفاد منها 500 موظف من منسوبي الجهات الحكومية، وطلاب وطالبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتسعى هذه السلسلة من ورش العمل والبرامج التوعوية التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية وعبر الاتصال المرئي، إلى تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته والأنظمة ذات العلاقة.

يُذكر أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن العديد من البرامج التوعوية التي تنفذها "نزاهة"، ومنها: مبادرة "وطننا أمانة" الهادفة إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية، بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد المالي والإداري بجميع مستوياته.

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