عزف وغناء وشعر وتقليد.. اليزيدي "أبو ريشة" فنان سعودي يتهيأ "فيديو"

يقول عن برامج الهواة على الفضائيات: قليلة جدًّا ويغلب عليها المحسوبيات

شاب سعودي من أصحاب الهمم، نشأ منذ طفولته محبًّا للفن والفنانين، وتأثر بعدد منهم من خلال ما تقدمه بعض القنوات والبرامج الإذاعية، ويعتبر مشروع فنان سعودي قادم؛ حيث أشاد بصوته عدد من الفنانين أبرزهم الفنان اليمني الشهير فؤاد الكبسي.

"سبق" التقت الشاب مشعل اليزيدي والملقب بـ"أبو ريشة"؛ حيث قال: "البداية كنت أستمع للأغاني من خلال الراديو في برنامج اسمه (ما يطلبه المستمعون) في إذاعة الرياض كل ليلة خميس، وكان يقدم بعض الأغاني الشعبية، حينها كان عمري 17 عامًا، وكنت أعجب بها، ومن هنا بدأ عندي حب آلة العود وتطورت معي بشكل تدريجي، بعدها قررت أن أتعلم العزف حيث دعمني في ذلك شقيقي (عبدالرحيم) وبعض الأصدقاء المقربين لي".

ويضيف: "اشتريت أول آلة عود من وافد يعمل في أحد المقاهي الشعبية، وبدأت أتعلم العزف عليه بمفردي، حتى أتقنت العزف دون أن أذهب لأي معهد موسيقى، وما زالت لديّ الرغبة في تعلم العزف على آلة الكمان وآلة القانون في المستقبل القريب، إن شاء الله".

وتابع: "لديّ مواهب متعددة مثل التلحين ورواية القصص؛ حيث إني سريع الحفظ وكذلك أكتب الشعر بكل أنواعه، كما أن لديّ موهبة في تقليد الأصوات ولكن تركيزي حاليًّا على العزف والغناء أكثر".

وعن الفنانين الذين تأثر بهم أو جمعه لقاء بهم قال "اليزيدي": "تأثرت بالفنان الكبير فيصل علوي -رحمه الله- وتعلمت منه الشيء الكثير خصوصًا في التقاسيم، وقد سبق أن التقيت بالفنان السعودي أبو سراج، وكذلك التقيت بالفنان الكبير فؤاد الكبسي في جلسة خاصة في مكة المكرمة، وقد أعجب بموهبتي من أول لقاء جمعنا، وقال لي بعض الكلمات التحفيزية والنصائح وطالبني بالاستمرار، ثم حضرت له حفلًا في جدة وغنيت معه في الحفل، وتفاعل مع ما قدمته كثيرًا بصحبة الجماهير الحاضرة في الحفل".

وعن مشاركته في المهرجانات أو الفعاليات، قال: "لم يسبق لي أن حظيت بأي دعوة من أي جهة لمثل هذه المهرجانات، وأتمنى أن أتلقى الدعوة في قادم الأيام".

وعن رأيه حول من يقولون بأن "الغناء هو مهنة من لا مهنة له"، قال "اليزيدي": "الغناء في المقام الأول هواية وموهبة وقبول، والمقولة هذه من وجهة نظري غير صحيحة؛ فليس كل شخص لا يملك مهنة صار مطربًا أو عازفًا".

وعن رأيه في برامج الهواة التي تقدّمها القنوات الفضائية، قال إنها قليلة جدًّا ويغلب عليها طابع المحسوبيات أكثر من كونها اكتشافًا للمواهب.