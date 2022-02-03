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"الحقيل" يطلق معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في الأول من مارس

يصاحبه برنامج حوارات ونقاش مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والإسكان

تنطلق مساء الثلاثاء 1 مارس أعمال معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت إشراف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمر حتى مساء الجمعة 4 مارس.

يأتي ذلك وسط ترقب السوق والمواطنين لما سيقدمه هذا المعرض الذي يعد الحدث السنوي الأكبر في المملكة، وينقل كل عام تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها إلى خارطته، سواء في التطوير العقاري أو مشاريع الإسكان وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات للمساكن تتفق مع حجم الطلب أو القدرة الشرائية لراغبي التملك، إضافة إلى برامج البنوك والشركات في التمويل العقاري تبعًا لمستجدات الأنظمة والبرامج التمويلية التي تقرها وتدعمها الوزارة.

وقال بيان صادر عن المنظمين لمعارض "ريستاتكس العقارية" في المملكة: إن وزير الإسكان سيطلق فعاليات المعرض عند الساعة 7:00 مساء الثلاثاء 1 مارس بحضور قيادات ومستشاري وزارة الإسكان والهيئات والجهات الحكومية الداعمة والمشاركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورؤساء وأعضاء اللجان العقارية والقيادات الأولى في الشركات العقارية والتمويلية والبنوك المشاركة ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والصحفية والقنوات الفضائية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمعارض "ريستاتكس العقارية" محمد حسين الفراج: معرض هذا العام سيكون مفاجأة تؤكد أهمية وضخامة قطاع الاستثمار العقاري والإسكاني في المملكة رغم ما يشهده السوق من حالة ترقب وتنظيمات وبرامج جديدة بين وزارة الإسكان والمطورين والمستثمرين والممولين حيث تتواجد في المعرض كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني ومعظم البنوك وشركات التمويل.

وأضاف: سيكون هناك برنامج (ورش عمل) مصاحبة لفعاليات المعرض من حوارات ونقاشات مباشرة ومفتوحه للمهتمين مع قيادات وزارة الإسكان ستصاحب المعرض تؤكد أن معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" هو الملتقى السنوي الأهم لصناع القرار العقاري والإسكاني والتمويلي في السعودية.

وستكون مواعيد زيارة الجمهور للمعرض ابتداءً من الثلاثاء 1 مارس (من الساعة 12:30 ظهراً – 10:00 مساءً).

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض معرض ريستاتكس الرياض العقاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يطلق معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في الأول من مارس
سبق

تنطلق مساء الثلاثاء 1 مارس أعمال معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت إشراف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمر حتى مساء الجمعة 4 مارس.

يأتي ذلك وسط ترقب السوق والمواطنين لما سيقدمه هذا المعرض الذي يعد الحدث السنوي الأكبر في المملكة، وينقل كل عام تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها إلى خارطته، سواء في التطوير العقاري أو مشاريع الإسكان وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات للمساكن تتفق مع حجم الطلب أو القدرة الشرائية لراغبي التملك، إضافة إلى برامج البنوك والشركات في التمويل العقاري تبعًا لمستجدات الأنظمة والبرامج التمويلية التي تقرها وتدعمها الوزارة.

وقال بيان صادر عن المنظمين لمعارض "ريستاتكس العقارية" في المملكة: إن وزير الإسكان سيطلق فعاليات المعرض عند الساعة 7:00 مساء الثلاثاء 1 مارس بحضور قيادات ومستشاري وزارة الإسكان والهيئات والجهات الحكومية الداعمة والمشاركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورؤساء وأعضاء اللجان العقارية والقيادات الأولى في الشركات العقارية والتمويلية والبنوك المشاركة ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والصحفية والقنوات الفضائية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمعارض "ريستاتكس العقارية" محمد حسين الفراج: معرض هذا العام سيكون مفاجأة تؤكد أهمية وضخامة قطاع الاستثمار العقاري والإسكاني في المملكة رغم ما يشهده السوق من حالة ترقب وتنظيمات وبرامج جديدة بين وزارة الإسكان والمطورين والمستثمرين والممولين حيث تتواجد في المعرض كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني ومعظم البنوك وشركات التمويل.

وأضاف: سيكون هناك برنامج (ورش عمل) مصاحبة لفعاليات المعرض من حوارات ونقاشات مباشرة ومفتوحه للمهتمين مع قيادات وزارة الإسكان ستصاحب المعرض تؤكد أن معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" هو الملتقى السنوي الأهم لصناع القرار العقاري والإسكاني والتمويلي في السعودية.

وستكون مواعيد زيارة الجمهور للمعرض ابتداءً من الثلاثاء 1 مارس (من الساعة 12:30 ظهراً – 10:00 مساءً).

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
02:08 PM

"الحقيل" يطلق معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في الأول من مارس

يصاحبه برنامج حوارات ونقاش مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والإسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق مساء الثلاثاء 1 مارس أعمال معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت إشراف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمر حتى مساء الجمعة 4 مارس.

يأتي ذلك وسط ترقب السوق والمواطنين لما سيقدمه هذا المعرض الذي يعد الحدث السنوي الأكبر في المملكة، وينقل كل عام تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها إلى خارطته، سواء في التطوير العقاري أو مشاريع الإسكان وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات للمساكن تتفق مع حجم الطلب أو القدرة الشرائية لراغبي التملك، إضافة إلى برامج البنوك والشركات في التمويل العقاري تبعًا لمستجدات الأنظمة والبرامج التمويلية التي تقرها وتدعمها الوزارة.

وقال بيان صادر عن المنظمين لمعارض "ريستاتكس العقارية" في المملكة: إن وزير الإسكان سيطلق فعاليات المعرض عند الساعة 7:00 مساء الثلاثاء 1 مارس بحضور قيادات ومستشاري وزارة الإسكان والهيئات والجهات الحكومية الداعمة والمشاركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورؤساء وأعضاء اللجان العقارية والقيادات الأولى في الشركات العقارية والتمويلية والبنوك المشاركة ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والصحفية والقنوات الفضائية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمعارض "ريستاتكس العقارية" محمد حسين الفراج: معرض هذا العام سيكون مفاجأة تؤكد أهمية وضخامة قطاع الاستثمار العقاري والإسكاني في المملكة رغم ما يشهده السوق من حالة ترقب وتنظيمات وبرامج جديدة بين وزارة الإسكان والمطورين والمستثمرين والممولين حيث تتواجد في المعرض كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني ومعظم البنوك وشركات التمويل.

وأضاف: سيكون هناك برنامج (ورش عمل) مصاحبة لفعاليات المعرض من حوارات ونقاشات مباشرة ومفتوحه للمهتمين مع قيادات وزارة الإسكان ستصاحب المعرض تؤكد أن معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" هو الملتقى السنوي الأهم لصناع القرار العقاري والإسكاني والتمويلي في السعودية.

وستكون مواعيد زيارة الجمهور للمعرض ابتداءً من الثلاثاء 1 مارس (من الساعة 12:30 ظهراً – 10:00 مساءً).

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