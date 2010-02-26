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بلدية جدة الجديدة: إتلاف 55 كيلو أغذية مجهولة المصدر

ضُبطت في فيلا وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع

أغلقت بلدية جدة الجديدة فيلا سكنية بحي الروضة، تُستخدم لإعداد وتحضير الأطعمة؛ في حين أتلفت البلدية نحو 55 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر تم ضبطها داخل الموقع.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس أيمن الدمنهوري قائلاً: إن الفرع تلقّى بلاغاً يفيد بوجود فيلا سكنية اتخذتها عمالة لإعداد وتحضير الأطعمة بطريقة مخالفة، وتم على الفور مباشرة الموقع وإتلاف نحو 35 كيلو من اللحوم والدجاج، ونحو 20 كيلو معجنات جميعها مجهولة المصدر.

وأضاف: أن المراقبين ضبطوا عدداً من المخالفات البلدية والصحية؛ كعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، إلى جانب عرضها وإعدادها في أماكن غير مرخص لها، كما لوحظ سوء حفظ المواد الأولية، وعدم تغطية فتحات الصرف الصحي بإحكام، وكذلك سوء النظافة العامة في الموقع؛ لافتاً إلى أن بعض العمالة لاذت بالفرار؛ فيما تم رصد عمالة أخرى لا تحمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع، ويجري متابعته لمنع تكرار المخالفة.

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بلدية جدة الجديدة: إتلاف 55 كيلو أغذية مجهولة المصدر
سبق

أغلقت بلدية جدة الجديدة فيلا سكنية بحي الروضة، تُستخدم لإعداد وتحضير الأطعمة؛ في حين أتلفت البلدية نحو 55 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر تم ضبطها داخل الموقع.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس أيمن الدمنهوري قائلاً: إن الفرع تلقّى بلاغاً يفيد بوجود فيلا سكنية اتخذتها عمالة لإعداد وتحضير الأطعمة بطريقة مخالفة، وتم على الفور مباشرة الموقع وإتلاف نحو 35 كيلو من اللحوم والدجاج، ونحو 20 كيلو معجنات جميعها مجهولة المصدر.

وأضاف: أن المراقبين ضبطوا عدداً من المخالفات البلدية والصحية؛ كعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، إلى جانب عرضها وإعدادها في أماكن غير مرخص لها، كما لوحظ سوء حفظ المواد الأولية، وعدم تغطية فتحات الصرف الصحي بإحكام، وكذلك سوء النظافة العامة في الموقع؛ لافتاً إلى أن بعض العمالة لاذت بالفرار؛ فيما تم رصد عمالة أخرى لا تحمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع، ويجري متابعته لمنع تكرار المخالفة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:54 PM

بلدية جدة الجديدة: إتلاف 55 كيلو أغذية مجهولة المصدر

ضُبطت في فيلا وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع

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عبدالله الراجحي - جدة
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أغلقت بلدية جدة الجديدة فيلا سكنية بحي الروضة، تُستخدم لإعداد وتحضير الأطعمة؛ في حين أتلفت البلدية نحو 55 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر تم ضبطها داخل الموقع.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس أيمن الدمنهوري قائلاً: إن الفرع تلقّى بلاغاً يفيد بوجود فيلا سكنية اتخذتها عمالة لإعداد وتحضير الأطعمة بطريقة مخالفة، وتم على الفور مباشرة الموقع وإتلاف نحو 35 كيلو من اللحوم والدجاج، ونحو 20 كيلو معجنات جميعها مجهولة المصدر.

وأضاف: أن المراقبين ضبطوا عدداً من المخالفات البلدية والصحية؛ كعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، إلى جانب عرضها وإعدادها في أماكن غير مرخص لها، كما لوحظ سوء حفظ المواد الأولية، وعدم تغطية فتحات الصرف الصحي بإحكام، وكذلك سوء النظافة العامة في الموقع؛ لافتاً إلى أن بعض العمالة لاذت بالفرار؛ فيما تم رصد عمالة أخرى لا تحمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع، ويجري متابعته لمنع تكرار المخالفة.

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