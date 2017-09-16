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إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى قريبًا

لتحقيق مبدأ جودة التعليم وتوفير الرعاية لأبناء منسوبات الجامعة

تعكف شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى في مقرها الرئيس بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر والجموم.

ووقف فريق من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على عدد من مرافق جامعة أم القرى في المدينة الجامعية بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر، وكذلك فرعها بالجموم، بغرض الاستفادة منها في تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال في جميع مقار المنسوبات.

و‎بيّن المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة الدكتور إيهاب مليباري أن هذه الجولة التفقدية على مرافق الجامعة امتداد لتوقيع مذكرة التعاون مع شركة تطوير المباني التابعة للتعليم من أجل تأسيس وتشغيل الحضانات ورياض الأطفال.

وأكد أن مكتب إدارة المبادرات، بالشراكة مع تطوير المباني، يسعى إلى تحقيق مبدأ الجودة في التعليم، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات، وكذلك أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير فرص عمل للمتخصصات في رياض الأطفال.

و‎قال الدكتور إيهاب مليباري: "إن جامعة أم القرى حريصة على أن تكون مساهمًا وشريكًا فاعلاً في مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، من خلال الاستفادة من مرافقها ومقارها بمكة المكرمة وفروعها. منوها بدعم مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، لمكتب مبادرات تحقيق الرؤية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى قريبًا
سبق

تعكف شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى في مقرها الرئيس بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر والجموم.

ووقف فريق من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على عدد من مرافق جامعة أم القرى في المدينة الجامعية بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر، وكذلك فرعها بالجموم، بغرض الاستفادة منها في تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال في جميع مقار المنسوبات.

و‎بيّن المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة الدكتور إيهاب مليباري أن هذه الجولة التفقدية على مرافق الجامعة امتداد لتوقيع مذكرة التعاون مع شركة تطوير المباني التابعة للتعليم من أجل تأسيس وتشغيل الحضانات ورياض الأطفال.

وأكد أن مكتب إدارة المبادرات، بالشراكة مع تطوير المباني، يسعى إلى تحقيق مبدأ الجودة في التعليم، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات، وكذلك أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير فرص عمل للمتخصصات في رياض الأطفال.

و‎قال الدكتور إيهاب مليباري: "إن جامعة أم القرى حريصة على أن تكون مساهمًا وشريكًا فاعلاً في مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، من خلال الاستفادة من مرافقها ومقارها بمكة المكرمة وفروعها. منوها بدعم مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، لمكتب مبادرات تحقيق الرؤية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:46 AM

إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى قريبًا

لتحقيق مبدأ جودة التعليم وتوفير الرعاية لأبناء منسوبات الجامعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تعكف شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى في مقرها الرئيس بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر والجموم.

ووقف فريق من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على عدد من مرافق جامعة أم القرى في المدينة الجامعية بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر، وكذلك فرعها بالجموم، بغرض الاستفادة منها في تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال في جميع مقار المنسوبات.

و‎بيّن المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة الدكتور إيهاب مليباري أن هذه الجولة التفقدية على مرافق الجامعة امتداد لتوقيع مذكرة التعاون مع شركة تطوير المباني التابعة للتعليم من أجل تأسيس وتشغيل الحضانات ورياض الأطفال.

وأكد أن مكتب إدارة المبادرات، بالشراكة مع تطوير المباني، يسعى إلى تحقيق مبدأ الجودة في التعليم، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات، وكذلك أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير فرص عمل للمتخصصات في رياض الأطفال.

و‎قال الدكتور إيهاب مليباري: "إن جامعة أم القرى حريصة على أن تكون مساهمًا وشريكًا فاعلاً في مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، من خلال الاستفادة من مرافقها ومقارها بمكة المكرمة وفروعها. منوها بدعم مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، لمكتب مبادرات تحقيق الرؤية.

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