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مجلس الصحة الخليجي يقدم أكثر من 169 ألف اختبار و6 آلاف استشارة نفسية

بمشاركة 21 مستشارًا.. عبر تطبيق "لبيه"

أطلق مجلس الصحة الخليجي مطلع الشهر الحالي سبتمبر، حملة توعوية تحت شعار "الصحة النفسية لليافعين" التي تستمرّ لمدة ثلاثة أشهر؛ حيث شارك في اختبار الحملة الذي قدمه المجلس مجانًا أكثر من 169 ألف شخص في جميع دول الخليج.

وشارك في الاختبار من السعودية 134069، ومن عمان 10008، ومن الإمارات 6587، ومن الكويت 6517، ومن البحرين 2763، ومن قطر 1720، واستفاد من الاختبار مجموعة من الأشخاص من دول أخرى غير الخليج عددهم 8059.

ومن نتائج الاختبارات التي قدمها مجلس الصحة الخليجي ضمن حملته "الصحة النفسية لليافعين" حصل أكثر من 6 الآف شخص على استشارة طبية نفسية من 21 مستشارًا طبيًّا مختصًّا عن طريق تطبيق "لبيه"، وكان من ضمن من حصلوا على الاستشارات 1400 شخص من اليافعين.

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف لزيادة الوعي بالمسبّبات والأعراض الخاصة بالتوتُّر والقلق والاكتئاب عند المراهقين، وتعزيز الصحة النفسية لدى المراهقين في دول الخليج؛ حيث تم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حسابات المجلس في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها Tik Tok .

وركزت الحملة على عدة موضوعات صحية؛ منها زيادة وعي المراهق بطريقة التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية، وتحسين توجه المجتمع نحو الأمراض النفسية والحصول على الرعاية اللازمة، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية النفسية المتخصصة للمراهقين المتوفرة في دول الخليج، إضافة إلى دعم الأهالي بمهارات التواصل الفعال مع أبنائهم المراهقين، وتوفير الأدوات التمكينية لتعزيز التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية وغيرها.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود مجلس الصحة الخليجي لتوعية كافة أفراد المجتمع بدول المجلس بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة المبنية على أسس علمية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الصحة الخليجي يقدم أكثر من 169 ألف اختبار و6 آلاف استشارة نفسية
سبق

أطلق مجلس الصحة الخليجي مطلع الشهر الحالي سبتمبر، حملة توعوية تحت شعار "الصحة النفسية لليافعين" التي تستمرّ لمدة ثلاثة أشهر؛ حيث شارك في اختبار الحملة الذي قدمه المجلس مجانًا أكثر من 169 ألف شخص في جميع دول الخليج.

وشارك في الاختبار من السعودية 134069، ومن عمان 10008، ومن الإمارات 6587، ومن الكويت 6517، ومن البحرين 2763، ومن قطر 1720، واستفاد من الاختبار مجموعة من الأشخاص من دول أخرى غير الخليج عددهم 8059.

ومن نتائج الاختبارات التي قدمها مجلس الصحة الخليجي ضمن حملته "الصحة النفسية لليافعين" حصل أكثر من 6 الآف شخص على استشارة طبية نفسية من 21 مستشارًا طبيًّا مختصًّا عن طريق تطبيق "لبيه"، وكان من ضمن من حصلوا على الاستشارات 1400 شخص من اليافعين.

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف لزيادة الوعي بالمسبّبات والأعراض الخاصة بالتوتُّر والقلق والاكتئاب عند المراهقين، وتعزيز الصحة النفسية لدى المراهقين في دول الخليج؛ حيث تم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حسابات المجلس في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها Tik Tok .

وركزت الحملة على عدة موضوعات صحية؛ منها زيادة وعي المراهق بطريقة التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية، وتحسين توجه المجتمع نحو الأمراض النفسية والحصول على الرعاية اللازمة، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية النفسية المتخصصة للمراهقين المتوفرة في دول الخليج، إضافة إلى دعم الأهالي بمهارات التواصل الفعال مع أبنائهم المراهقين، وتوفير الأدوات التمكينية لتعزيز التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية وغيرها.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود مجلس الصحة الخليجي لتوعية كافة أفراد المجتمع بدول المجلس بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة المبنية على أسس علمية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
05:03 PM

مجلس الصحة الخليجي يقدم أكثر من 169 ألف اختبار و6 آلاف استشارة نفسية

بمشاركة 21 مستشارًا.. عبر تطبيق "لبيه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مجلس الصحة الخليجي مطلع الشهر الحالي سبتمبر، حملة توعوية تحت شعار "الصحة النفسية لليافعين" التي تستمرّ لمدة ثلاثة أشهر؛ حيث شارك في اختبار الحملة الذي قدمه المجلس مجانًا أكثر من 169 ألف شخص في جميع دول الخليج.

وشارك في الاختبار من السعودية 134069، ومن عمان 10008، ومن الإمارات 6587، ومن الكويت 6517، ومن البحرين 2763، ومن قطر 1720، واستفاد من الاختبار مجموعة من الأشخاص من دول أخرى غير الخليج عددهم 8059.

ومن نتائج الاختبارات التي قدمها مجلس الصحة الخليجي ضمن حملته "الصحة النفسية لليافعين" حصل أكثر من 6 الآف شخص على استشارة طبية نفسية من 21 مستشارًا طبيًّا مختصًّا عن طريق تطبيق "لبيه"، وكان من ضمن من حصلوا على الاستشارات 1400 شخص من اليافعين.

الجدير بالذكر أن الحملة تهدف لزيادة الوعي بالمسبّبات والأعراض الخاصة بالتوتُّر والقلق والاكتئاب عند المراهقين، وتعزيز الصحة النفسية لدى المراهقين في دول الخليج؛ حيث تم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حسابات المجلس في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها Tik Tok .

وركزت الحملة على عدة موضوعات صحية؛ منها زيادة وعي المراهق بطريقة التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية، وتحسين توجه المجتمع نحو الأمراض النفسية والحصول على الرعاية اللازمة، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية النفسية المتخصصة للمراهقين المتوفرة في دول الخليج، إضافة إلى دعم الأهالي بمهارات التواصل الفعال مع أبنائهم المراهقين، وتوفير الأدوات التمكينية لتعزيز التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية وغيرها.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود مجلس الصحة الخليجي لتوعية كافة أفراد المجتمع بدول المجلس بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة المبنية على أسس علمية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.

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