النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على "مفقود تندحة" بالمدينة المنورة بعد فقدانه منذ 10 أيام

رصدته كاميرتان لمحلَّيْن بعسير وجدة قبل أن يستقر بالمدينة

عُثر مساء أمس السبت على "مفقود تندحة"، الشاب سعيد سيار الشهراني، في المدينة المنورة بعد أن خرج قبل عشرة أيام من منزله بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط دون معرفة وجهته، ورصدته بعدها بأيام كاميرتا محلَّين، أولهما في القحمة بمنطقة عسير، وثانيهما يوم الأحد الماضي بمحطة وقود على طريق جدة - مكة السريع، حتى استقر به الأمر في المدينة المنورة، وتم العثور عليه وهو بصحة جيدة.

وقال ابن عم المواطن جمعان سيف الشهراني: الحمد لله، عُثر عليه مساء أمس في الساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف من قِبل عدد من أقاربه. والحمد هو بصحة جيدة.

وتقدم الشهراني بشكره وتقديره لـ"سبق" وقرائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم، من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه، واتصالهم وسؤالهم عن وضع المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة ذوي "المفقود الشهراني" مساندة الجهود الأمنية التي بحثت عنه، قبل أن يعثر عليه ذووه وهو بصحة جيدة في المدينة المنورة بعد خروجه من مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط قبل عشرة أيام.

مفقود خميس مشيط مفقود تندحة تندحة خميس مشيط.. "الشهراني" خرج من منزله ولم يعد منذ 4 أيام.. والبحث يتواصل "مفقود تندحة ".. كاميرات ترصد وجوده بـ"قحمة عسير" وآخرون شاهدوه بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العثور على "مفقود تندحة" بالمدينة المنورة بعد فقدانه منذ 10 أيام
سبق

عُثر مساء أمس السبت على "مفقود تندحة"، الشاب سعيد سيار الشهراني، في المدينة المنورة بعد أن خرج قبل عشرة أيام من منزله بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط دون معرفة وجهته، ورصدته بعدها بأيام كاميرتا محلَّين، أولهما في القحمة بمنطقة عسير، وثانيهما يوم الأحد الماضي بمحطة وقود على طريق جدة - مكة السريع، حتى استقر به الأمر في المدينة المنورة، وتم العثور عليه وهو بصحة جيدة.

وقال ابن عم المواطن جمعان سيف الشهراني: الحمد لله، عُثر عليه مساء أمس في الساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف من قِبل عدد من أقاربه. والحمد هو بصحة جيدة.

وتقدم الشهراني بشكره وتقديره لـ"سبق" وقرائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم، من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه، واتصالهم وسؤالهم عن وضع المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة ذوي "المفقود الشهراني" مساندة الجهود الأمنية التي بحثت عنه، قبل أن يعثر عليه ذووه وهو بصحة جيدة في المدينة المنورة بعد خروجه من مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط قبل عشرة أيام.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
12:28 AM

العثور على "مفقود تندحة" بالمدينة المنورة بعد فقدانه منذ 10 أيام

رصدته كاميرتان لمحلَّيْن بعسير وجدة قبل أن يستقر بالمدينة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
9,860

عُثر مساء أمس السبت على "مفقود تندحة"، الشاب سعيد سيار الشهراني، في المدينة المنورة بعد أن خرج قبل عشرة أيام من منزله بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط دون معرفة وجهته، ورصدته بعدها بأيام كاميرتا محلَّين، أولهما في القحمة بمنطقة عسير، وثانيهما يوم الأحد الماضي بمحطة وقود على طريق جدة - مكة السريع، حتى استقر به الأمر في المدينة المنورة، وتم العثور عليه وهو بصحة جيدة.

وقال ابن عم المواطن جمعان سيف الشهراني: الحمد لله، عُثر عليه مساء أمس في الساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف من قِبل عدد من أقاربه. والحمد هو بصحة جيدة.

وتقدم الشهراني بشكره وتقديره لـ"سبق" وقرائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم، من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه، واتصالهم وسؤالهم عن وضع المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة ذوي "المفقود الشهراني" مساندة الجهود الأمنية التي بحثت عنه، قبل أن يعثر عليه ذووه وهو بصحة جيدة في المدينة المنورة بعد خروجه من مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط قبل عشرة أيام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,792
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,687
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,261

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة