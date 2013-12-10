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"جامعة المجمعة" تُطلق المبادرة الطلابية "لبدنك حق"

للتوعية بأهمية الرياضة وتشجيع المشاركة لشرائح المجتمع كافة

أقامت جامعة المجمعة ممثلة بوكالة الجامعة مبادرة #لبدنك_حق، وهي مبادرة طلابية من جامعة المجمعة تشارك في مبادرة تحدّي الرياضة للجميع الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية الرياضة والعمل على تشجيع المشاركة الواسعة والمنتظمة في الأنشطة الرياضية لكل شرائح المجتمع، كما تهدف الحملة إلى المساهمة في رفع عدد المجموعات الرياضية الممارسة للرياضة بانتظام في مختلف الرياضات، وإلى زيادة عدد المتطوعين في مجال الرياضة، والتعاون والشراكة مع مختلف القطاعات للبحث عن أفضل الحلول في كيفية الاستفادة من المنشآت الرياضية وتيسير الوصول إليها من شرائح المجتمع كافة، وزيادة عدد الأفراد الذين يمارسون الرياضية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى 40 % بحلول عام 2030.

وعملت مبادرة "لبدنك حق" على جوانب عدة: المجموعات الرياضية المستهدفة؛ مجموعة الدرّاجات الهوائية، ومجموعة المشاة، وعديد من المجموعات الرياضية.

وكانت أولى مبادرات حملة "لبدنك حق" ‏هي المشاركة في اليوم العالمي للسكري بنادي الفيصلي لتوعية المجتمع عن السكري وربط الرياضة بالمرض كوسيلة للوقاية منه وأيضاً عدة مشاركات بأركان بالمجمعة والزلفي للترويج عن المبادرة وشرحها، وأيضاً فتح باب الانضمام إلى أكثر من 10 مجموعات رياضية تم إطلاقها للرجال والنساء بمختلف الأعمار.

ومن المجموعات الرياضية مجموعة المشاة ومجموعة الدرّاجات الهوائية وعدة مجموعات أخرى، وتم جمع عدد فاق 500 شخص يرغبون في الانضمام إلى المجموعات الرياضية، وهذا يدل على الرغبة الكبيرة لدى المجتمع، وأيضاً كانت هناك حملات إعلامية ومسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي هدفها نشر الرياضة وإقامة محاضرات توعوية بمواضيع مختلفة رغبةً في تنويع الأنشطة وإفادة المجتمع بكل النواحي.

جامعة المجمعة مبادرة لبدنك حق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جامعة المجمعة" تُطلق المبادرة الطلابية "لبدنك حق"
سبق

أقامت جامعة المجمعة ممثلة بوكالة الجامعة مبادرة #لبدنك_حق، وهي مبادرة طلابية من جامعة المجمعة تشارك في مبادرة تحدّي الرياضة للجميع الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية الرياضة والعمل على تشجيع المشاركة الواسعة والمنتظمة في الأنشطة الرياضية لكل شرائح المجتمع، كما تهدف الحملة إلى المساهمة في رفع عدد المجموعات الرياضية الممارسة للرياضة بانتظام في مختلف الرياضات، وإلى زيادة عدد المتطوعين في مجال الرياضة، والتعاون والشراكة مع مختلف القطاعات للبحث عن أفضل الحلول في كيفية الاستفادة من المنشآت الرياضية وتيسير الوصول إليها من شرائح المجتمع كافة، وزيادة عدد الأفراد الذين يمارسون الرياضية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى 40 % بحلول عام 2030.

وعملت مبادرة "لبدنك حق" على جوانب عدة: المجموعات الرياضية المستهدفة؛ مجموعة الدرّاجات الهوائية، ومجموعة المشاة، وعديد من المجموعات الرياضية.

وكانت أولى مبادرات حملة "لبدنك حق" ‏هي المشاركة في اليوم العالمي للسكري بنادي الفيصلي لتوعية المجتمع عن السكري وربط الرياضة بالمرض كوسيلة للوقاية منه وأيضاً عدة مشاركات بأركان بالمجمعة والزلفي للترويج عن المبادرة وشرحها، وأيضاً فتح باب الانضمام إلى أكثر من 10 مجموعات رياضية تم إطلاقها للرجال والنساء بمختلف الأعمار.

ومن المجموعات الرياضية مجموعة المشاة ومجموعة الدرّاجات الهوائية وعدة مجموعات أخرى، وتم جمع عدد فاق 500 شخص يرغبون في الانضمام إلى المجموعات الرياضية، وهذا يدل على الرغبة الكبيرة لدى المجتمع، وأيضاً كانت هناك حملات إعلامية ومسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي هدفها نشر الرياضة وإقامة محاضرات توعوية بمواضيع مختلفة رغبةً في تنويع الأنشطة وإفادة المجتمع بكل النواحي.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:11 PM

"جامعة المجمعة" تُطلق المبادرة الطلابية "لبدنك حق"

للتوعية بأهمية الرياضة وتشجيع المشاركة لشرائح المجتمع كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أقامت جامعة المجمعة ممثلة بوكالة الجامعة مبادرة #لبدنك_حق، وهي مبادرة طلابية من جامعة المجمعة تشارك في مبادرة تحدّي الرياضة للجميع الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية الرياضة والعمل على تشجيع المشاركة الواسعة والمنتظمة في الأنشطة الرياضية لكل شرائح المجتمع، كما تهدف الحملة إلى المساهمة في رفع عدد المجموعات الرياضية الممارسة للرياضة بانتظام في مختلف الرياضات، وإلى زيادة عدد المتطوعين في مجال الرياضة، والتعاون والشراكة مع مختلف القطاعات للبحث عن أفضل الحلول في كيفية الاستفادة من المنشآت الرياضية وتيسير الوصول إليها من شرائح المجتمع كافة، وزيادة عدد الأفراد الذين يمارسون الرياضية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى 40 % بحلول عام 2030.

وعملت مبادرة "لبدنك حق" على جوانب عدة: المجموعات الرياضية المستهدفة؛ مجموعة الدرّاجات الهوائية، ومجموعة المشاة، وعديد من المجموعات الرياضية.

وكانت أولى مبادرات حملة "لبدنك حق" ‏هي المشاركة في اليوم العالمي للسكري بنادي الفيصلي لتوعية المجتمع عن السكري وربط الرياضة بالمرض كوسيلة للوقاية منه وأيضاً عدة مشاركات بأركان بالمجمعة والزلفي للترويج عن المبادرة وشرحها، وأيضاً فتح باب الانضمام إلى أكثر من 10 مجموعات رياضية تم إطلاقها للرجال والنساء بمختلف الأعمار.

ومن المجموعات الرياضية مجموعة المشاة ومجموعة الدرّاجات الهوائية وعدة مجموعات أخرى، وتم جمع عدد فاق 500 شخص يرغبون في الانضمام إلى المجموعات الرياضية، وهذا يدل على الرغبة الكبيرة لدى المجتمع، وأيضاً كانت هناك حملات إعلامية ومسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي هدفها نشر الرياضة وإقامة محاضرات توعوية بمواضيع مختلفة رغبةً في تنويع الأنشطة وإفادة المجتمع بكل النواحي.

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