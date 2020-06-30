النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم السبت المقبل

قالت: جميع الإجراءات إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، بدء القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي المقبل 1443هـ، لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، السبت المقبل، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: https://dadr.nu.edu.sa/94.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم السبت المقبل
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، بدء القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي المقبل 1443هـ، لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، السبت المقبل، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: https://dadr.nu.edu.sa/94.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
10:52 AM

جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم السبت المقبل

قالت: جميع الإجراءات إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
45

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، بدء القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي المقبل 1443هـ، لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، السبت المقبل، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: https://dadr.nu.edu.sa/94.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,874
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,286
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة