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"علم السموم" بأُم القرى تعقد اجتماعها الأول وتنتخب "الغامدي" رئيسًا لها

أكد أن الجمعية تسعى لتحقيق رسالتها بما يواكب ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة

عقدت الجمعية السعودية لعلم السموم بجامعة أم القرى اجتماعها الأول لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية المساندة بالعابدية، بحضور المشرف على الجمعيات العلمية بجامعة أم القرى الدكتور هشام مغربي، وعبدالرحمن السبهان نائب مدير إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وأعضاء الجمعية.

وبدأ الاجتماع بكلمة الأستاذ الدكتور سعيد الغامدي، رحب فيها بأعضاء الجمعية، وثمَّن لهم حضورهم وجهودهم في الرقي بالعمل داخل الجمعية. بعدها تم استعراض جدول الأعمال للجمعية. تلا ذلك مناقشة شروط الجمعية الجديدة، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد، والموافقة عليها بحضور الأعضاء العموميين ومجلس الإدارة، والتصويت عليها.

وتم تشكيل أعضاء مجلس الإدارة بعد انتخابهم على النحو الآتي: الأستاذ الدكتور سعيد بن سعيد الغامدي (كلية الطب بمكة) رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم السموم، ومحمد بن عيسي مريعاني (وزارة الصحة) نائب الرئيس، والدكتورة مها خالد المزروع (وزارة الصحة) أمينًا لمجلس الجمعية، ومحمد الروقي (كلية الطب بمكة) الأمين المالي.

كما تم انتخاب بقية الأعضاء: الأستاذ الدكتور نهلة عبدالحميد أيوب من كلية الطب بمكة، والدكتور عبدالله رزق الله الزهراني من كلية الطب بمكة، والدكتور عبدالله الهيفاني من كلية الصيدلة، والدكتور عبدالعزيز الدلقان من وزارة الداخلية.

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سعيد الغامدي، شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على جهودهم الحثيثة، وحضورهم، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بما يواكب ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والإسهام في برامج الجمعية لخدمة الوطن.

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"علم السموم" بأُم القرى تعقد اجتماعها الأول وتنتخب "الغامدي" رئيسًا لها
سبق

عقدت الجمعية السعودية لعلم السموم بجامعة أم القرى اجتماعها الأول لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية المساندة بالعابدية، بحضور المشرف على الجمعيات العلمية بجامعة أم القرى الدكتور هشام مغربي، وعبدالرحمن السبهان نائب مدير إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وأعضاء الجمعية.

وبدأ الاجتماع بكلمة الأستاذ الدكتور سعيد الغامدي، رحب فيها بأعضاء الجمعية، وثمَّن لهم حضورهم وجهودهم في الرقي بالعمل داخل الجمعية. بعدها تم استعراض جدول الأعمال للجمعية. تلا ذلك مناقشة شروط الجمعية الجديدة، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد، والموافقة عليها بحضور الأعضاء العموميين ومجلس الإدارة، والتصويت عليها.

وتم تشكيل أعضاء مجلس الإدارة بعد انتخابهم على النحو الآتي: الأستاذ الدكتور سعيد بن سعيد الغامدي (كلية الطب بمكة) رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم السموم، ومحمد بن عيسي مريعاني (وزارة الصحة) نائب الرئيس، والدكتورة مها خالد المزروع (وزارة الصحة) أمينًا لمجلس الجمعية، ومحمد الروقي (كلية الطب بمكة) الأمين المالي.

كما تم انتخاب بقية الأعضاء: الأستاذ الدكتور نهلة عبدالحميد أيوب من كلية الطب بمكة، والدكتور عبدالله رزق الله الزهراني من كلية الطب بمكة، والدكتور عبدالله الهيفاني من كلية الصيدلة، والدكتور عبدالعزيز الدلقان من وزارة الداخلية.

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سعيد الغامدي، شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على جهودهم الحثيثة، وحضورهم، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بما يواكب ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والإسهام في برامج الجمعية لخدمة الوطن.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
11:33 PM

"علم السموم" بأُم القرى تعقد اجتماعها الأول وتنتخب "الغامدي" رئيسًا لها

أكد أن الجمعية تسعى لتحقيق رسالتها بما يواكب ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقدت الجمعية السعودية لعلم السموم بجامعة أم القرى اجتماعها الأول لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية المساندة بالعابدية، بحضور المشرف على الجمعيات العلمية بجامعة أم القرى الدكتور هشام مغربي، وعبدالرحمن السبهان نائب مدير إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وأعضاء الجمعية.

وبدأ الاجتماع بكلمة الأستاذ الدكتور سعيد الغامدي، رحب فيها بأعضاء الجمعية، وثمَّن لهم حضورهم وجهودهم في الرقي بالعمل داخل الجمعية. بعدها تم استعراض جدول الأعمال للجمعية. تلا ذلك مناقشة شروط الجمعية الجديدة، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد، والموافقة عليها بحضور الأعضاء العموميين ومجلس الإدارة، والتصويت عليها.

وتم تشكيل أعضاء مجلس الإدارة بعد انتخابهم على النحو الآتي: الأستاذ الدكتور سعيد بن سعيد الغامدي (كلية الطب بمكة) رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم السموم، ومحمد بن عيسي مريعاني (وزارة الصحة) نائب الرئيس، والدكتورة مها خالد المزروع (وزارة الصحة) أمينًا لمجلس الجمعية، ومحمد الروقي (كلية الطب بمكة) الأمين المالي.

كما تم انتخاب بقية الأعضاء: الأستاذ الدكتور نهلة عبدالحميد أيوب من كلية الطب بمكة، والدكتور عبدالله رزق الله الزهراني من كلية الطب بمكة، والدكتور عبدالله الهيفاني من كلية الصيدلة، والدكتور عبدالعزيز الدلقان من وزارة الداخلية.

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سعيد الغامدي، شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على جهودهم الحثيثة، وحضورهم، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بما يواكب ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والإسهام في برامج الجمعية لخدمة الوطن.

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