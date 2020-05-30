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"التقاعد" تؤكد استمرار تقديم خدماتها إلكترونياً وتؤجل استقبال المراجعين

في إطار تطبيقها للإجراءات الوقائية الممهدة للعودة تدريجياً لمقار العمل

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد استمرار تقديم كامل خدماتها لعملائها بشكل إلكتروني وتأجيل استقبال المراجعين لمقر المؤسسة أو فروعها حتى إشعار آخر، وذلك في إطار تطبيقها للإجراءات الوقائية للعودة تدريجياً لمقار العمل في القطاع العام وحرصاً على سلامة العملاء.

ودعت المؤسسة جميع عملائها للاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية ومركز الاتصال، وإنجاز كافة خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً بما يغنيهم وبشكل كامل عن زيارة الفروع من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة وتطبيقها للأجهزة الذكية أو التواصل المباشر بمركز الاتصال وحساب العناية بالعملاء على تويتر أو البريد الإلكتروني المخصص لتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات.

وسعت المؤسسة إلى تلبية احتياجات مستفيديها والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم من خلال مركز الاتصال وخدماته التفاعلية التي تُمكن العملاء من متابعة معاملاتهم بشكل مباشر والحصول على الدعم الفني اللازم لإنجاز خدماتهم الإلكترونية بأعلى مستويات المرونة والكفاءة.

كما عمدت المؤسسة إلى زيادة أوقات العمل في مركز الاتصال بما يمكنها من تقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء عبر الاتصال على الرقمين: 920014000 أو 8001248889 من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة صباحاً، ويوم الجمعة من الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة صباحاً.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى وبشكل مستمر لتنويع وسائل وقنوات تقديم الخدمات الإلكترونية والارتقاء بها بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسة منذ إطلاق استراتيجيتها 2022 الذي مكنها من مواجهة ظروف الجائحة وإنجاز كافة المعاملات والخدمات عن بعد وبأعلى مستويات التميز والجودة.

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"التقاعد" تؤكد استمرار تقديم خدماتها إلكترونياً وتؤجل استقبال المراجعين
سبق

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد استمرار تقديم كامل خدماتها لعملائها بشكل إلكتروني وتأجيل استقبال المراجعين لمقر المؤسسة أو فروعها حتى إشعار آخر، وذلك في إطار تطبيقها للإجراءات الوقائية للعودة تدريجياً لمقار العمل في القطاع العام وحرصاً على سلامة العملاء.

ودعت المؤسسة جميع عملائها للاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية ومركز الاتصال، وإنجاز كافة خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً بما يغنيهم وبشكل كامل عن زيارة الفروع من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة وتطبيقها للأجهزة الذكية أو التواصل المباشر بمركز الاتصال وحساب العناية بالعملاء على تويتر أو البريد الإلكتروني المخصص لتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات.

وسعت المؤسسة إلى تلبية احتياجات مستفيديها والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم من خلال مركز الاتصال وخدماته التفاعلية التي تُمكن العملاء من متابعة معاملاتهم بشكل مباشر والحصول على الدعم الفني اللازم لإنجاز خدماتهم الإلكترونية بأعلى مستويات المرونة والكفاءة.

كما عمدت المؤسسة إلى زيادة أوقات العمل في مركز الاتصال بما يمكنها من تقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء عبر الاتصال على الرقمين: 920014000 أو 8001248889 من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة صباحاً، ويوم الجمعة من الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة صباحاً.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى وبشكل مستمر لتنويع وسائل وقنوات تقديم الخدمات الإلكترونية والارتقاء بها بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسة منذ إطلاق استراتيجيتها 2022 الذي مكنها من مواجهة ظروف الجائحة وإنجاز كافة المعاملات والخدمات عن بعد وبأعلى مستويات التميز والجودة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
06:00 PM

"التقاعد" تؤكد استمرار تقديم خدماتها إلكترونياً وتؤجل استقبال المراجعين

في إطار تطبيقها للإجراءات الوقائية الممهدة للعودة تدريجياً لمقار العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت المؤسسة العامة للتقاعد استمرار تقديم كامل خدماتها لعملائها بشكل إلكتروني وتأجيل استقبال المراجعين لمقر المؤسسة أو فروعها حتى إشعار آخر، وذلك في إطار تطبيقها للإجراءات الوقائية للعودة تدريجياً لمقار العمل في القطاع العام وحرصاً على سلامة العملاء.

ودعت المؤسسة جميع عملائها للاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية ومركز الاتصال، وإنجاز كافة خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً بما يغنيهم وبشكل كامل عن زيارة الفروع من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة وتطبيقها للأجهزة الذكية أو التواصل المباشر بمركز الاتصال وحساب العناية بالعملاء على تويتر أو البريد الإلكتروني المخصص لتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات.

وسعت المؤسسة إلى تلبية احتياجات مستفيديها والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم من خلال مركز الاتصال وخدماته التفاعلية التي تُمكن العملاء من متابعة معاملاتهم بشكل مباشر والحصول على الدعم الفني اللازم لإنجاز خدماتهم الإلكترونية بأعلى مستويات المرونة والكفاءة.

كما عمدت المؤسسة إلى زيادة أوقات العمل في مركز الاتصال بما يمكنها من تقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء عبر الاتصال على الرقمين: 920014000 أو 8001248889 من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة صباحاً، ويوم الجمعة من الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة صباحاً.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى وبشكل مستمر لتنويع وسائل وقنوات تقديم الخدمات الإلكترونية والارتقاء بها بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسة منذ إطلاق استراتيجيتها 2022 الذي مكنها من مواجهة ظروف الجائحة وإنجاز كافة المعاملات والخدمات عن بعد وبأعلى مستويات التميز والجودة.

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