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مغردون يعبِّرون عن فرحتهم تفاعلاً مع وسم "#مشاعر_إنسان"

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) وسمًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "#مشاعر_إنسان"؛ إذ تواصل الجمعية أعمالها الخيرية لجميع الأيتام بمختلف مناطق السعودية، وتقديم الرعاية اللازمة لهم في مختلف المجالات.

وشهد الوسم تفاعلاً كبيرًا من قِبل المستفيدين من جمعية (إنسان)، اتصف بالسعادة والفرحة الكبيرَيْن؛ إذ عبّرت إحدى الأرامل عبر الوسم عن سعادتها الغامرة بعد أن منَّ الله على ابنها بالشفاء من مرض مزمن، ظل يعاني منه طوال 16 عامًا بعد أن تكفلت الجمعية بمصاريف العلاج اللازمة، وأنهت بذلك معاناة هذه الأم المكلومة وابنها.

وبدورها، عبَّرت الأم عن شكرها وتقديرها للقائمين كافة على الجمعية لحرصهم واهتمامهم بمد يد العون لجميع المحتاجين.

من جانبه، نوّه المدير العام للجمعية صالح بن عبدالله اليوسف بالاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما الجمعية من لدن رئيس مجلس إدارتها أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة من لدن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وحرصهما على تلمس احتياجات الأيتام، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسيرة الجمعية، ومتابعتهما المستمرة لبرامج الجمعية ومشاريعها، ودعمهما المادي والمعنوي.

يُشار إلى أن جمعية (إنسان) هي جمعية خيرية، تُعنى بالأيتام وأمهاتهم لتمكينهم من العيش بحياة كريمة، وغرس تعاليم الدين الحنيف لدى الأيتام، وتوفير الرعاية الصحية والمادية والمعنوية، وتقديم المساعدات كافة اللازمة للمشكلات التي يتعرض لها اليتيم، ومحاولة حلها بأسرع الطرق والحلول الممكنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغردون يعبِّرون عن فرحتهم تفاعلاً مع وسم "#مشاعر_إنسان"
سبق

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) وسمًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "#مشاعر_إنسان"؛ إذ تواصل الجمعية أعمالها الخيرية لجميع الأيتام بمختلف مناطق السعودية، وتقديم الرعاية اللازمة لهم في مختلف المجالات.

وشهد الوسم تفاعلاً كبيرًا من قِبل المستفيدين من جمعية (إنسان)، اتصف بالسعادة والفرحة الكبيرَيْن؛ إذ عبّرت إحدى الأرامل عبر الوسم عن سعادتها الغامرة بعد أن منَّ الله على ابنها بالشفاء من مرض مزمن، ظل يعاني منه طوال 16 عامًا بعد أن تكفلت الجمعية بمصاريف العلاج اللازمة، وأنهت بذلك معاناة هذه الأم المكلومة وابنها.

وبدورها، عبَّرت الأم عن شكرها وتقديرها للقائمين كافة على الجمعية لحرصهم واهتمامهم بمد يد العون لجميع المحتاجين.

من جانبه، نوّه المدير العام للجمعية صالح بن عبدالله اليوسف بالاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما الجمعية من لدن رئيس مجلس إدارتها أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة من لدن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وحرصهما على تلمس احتياجات الأيتام، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسيرة الجمعية، ومتابعتهما المستمرة لبرامج الجمعية ومشاريعها، ودعمهما المادي والمعنوي.

يُشار إلى أن جمعية (إنسان) هي جمعية خيرية، تُعنى بالأيتام وأمهاتهم لتمكينهم من العيش بحياة كريمة، وغرس تعاليم الدين الحنيف لدى الأيتام، وتوفير الرعاية الصحية والمادية والمعنوية، وتقديم المساعدات كافة اللازمة للمشكلات التي يتعرض لها اليتيم، ومحاولة حلها بأسرع الطرق والحلول الممكنة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:46 PM

مغردون يعبِّرون عن فرحتهم تفاعلاً مع وسم "#مشاعر_إنسان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) وسمًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "#مشاعر_إنسان"؛ إذ تواصل الجمعية أعمالها الخيرية لجميع الأيتام بمختلف مناطق السعودية، وتقديم الرعاية اللازمة لهم في مختلف المجالات.

وشهد الوسم تفاعلاً كبيرًا من قِبل المستفيدين من جمعية (إنسان)، اتصف بالسعادة والفرحة الكبيرَيْن؛ إذ عبّرت إحدى الأرامل عبر الوسم عن سعادتها الغامرة بعد أن منَّ الله على ابنها بالشفاء من مرض مزمن، ظل يعاني منه طوال 16 عامًا بعد أن تكفلت الجمعية بمصاريف العلاج اللازمة، وأنهت بذلك معاناة هذه الأم المكلومة وابنها.

وبدورها، عبَّرت الأم عن شكرها وتقديرها للقائمين كافة على الجمعية لحرصهم واهتمامهم بمد يد العون لجميع المحتاجين.

من جانبه، نوّه المدير العام للجمعية صالح بن عبدالله اليوسف بالاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما الجمعية من لدن رئيس مجلس إدارتها أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة من لدن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وحرصهما على تلمس احتياجات الأيتام، وتذليل الصعاب كافة التي تعترض مسيرة الجمعية، ومتابعتهما المستمرة لبرامج الجمعية ومشاريعها، ودعمهما المادي والمعنوي.

يُشار إلى أن جمعية (إنسان) هي جمعية خيرية، تُعنى بالأيتام وأمهاتهم لتمكينهم من العيش بحياة كريمة، وغرس تعاليم الدين الحنيف لدى الأيتام، وتوفير الرعاية الصحية والمادية والمعنوية، وتقديم المساعدات كافة اللازمة للمشكلات التي يتعرض لها اليتيم، ومحاولة حلها بأسرع الطرق والحلول الممكنة.

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