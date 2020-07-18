النصر يواصل صفقاته: "الشنقيطي" مدافعًا لـ3 مواسم
أبرمت إدارة نادي النصر تعاقدًا جديدًا مع عبدالله الشنقيطي، مدافع فريق الأنصار، لمدة 3 أعوام، متقدمة على الرائد بمبلغ مليون ريال، الذي نافس على ضم اللاعب حتى اللحظات الأخيرة.
ويشغل عبدالله الشنقيطي (19 عامًا) خانة قلب الدفاع مع الفريق الأول للأنصار، ويُعد أحد اللاعبين الأساسيين في معظم مباريات الفريق خلال دوري محمد بن سلمان لأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
النصر
النصر يواصل صفقاته: "الشنقيطي" مدافعًا لـ3 مواسم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-18
أبرمت إدارة نادي النصر تعاقدًا جديدًا مع عبدالله الشنقيطي، مدافع فريق الأنصار، لمدة 3 أعوام، متقدمة على الرائد بمبلغ مليون ريال، الذي نافس على ضم اللاعب حتى اللحظات الأخيرة.
ويشغل عبدالله الشنقيطي (19 عامًا) خانة قلب الدفاع مع الفريق الأول للأنصار، ويُعد أحد اللاعبين الأساسيين في معظم مباريات الفريق خلال دوري محمد بن سلمان لأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
09:21 PM
النصر يواصل صفقاته: "الشنقيطي" مدافعًا لـ3 مواسم
أبرمت إدارة نادي النصر تعاقدًا جديدًا مع عبدالله الشنقيطي، مدافع فريق الأنصار، لمدة 3 أعوام، متقدمة على الرائد بمبلغ مليون ريال، الذي نافس على ضم اللاعب حتى اللحظات الأخيرة.
ويشغل عبدالله الشنقيطي (19 عامًا) خانة قلب الدفاع مع الفريق الأول للأنصار، ويُعد أحد اللاعبين الأساسيين في معظم مباريات الفريق خلال دوري محمد بن سلمان لأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.