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بالفيديو.. "التعليم" تدشن خدمة الطلبات الإلكترونية في المدارس

لتمكين القادة من التواصل مع المستودع والحصول على احتياجاتهم

‏دشن ‫مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد اليوم خدمة الطلبات الإلكترونية في المدارس، لتمكين قادة المدارس من التواصل مع المستودعات والحصول على كافة احتياجاتهم، دون الحاجة لمراجعة إدارات التعليم وذلك في مدارس البنين والبنات بجميع المراحل الدراسية.


واعتبر الفهيد تدشين الخدمة بأنها تأتي ضمن خطة إستراتيجية تبناها ‫وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لنشر ‫التحول الرقمي في الوزارة وإدارات التعليم وجميع المدارس.

وتمنى أن تجد القبول والتطوير والتفاعل بين إدارات التعليم وجميع المدارس النائية أو في المدن داعياً المسؤولين عنها لمتابعة تطوير وتجويد الخدمة وتقييمها لتوفيرها في جميع المدارس وتوفير خدمة الإنترنت المرتبطة فيها وأن تكون الخدمة فاعلة والدعم الفني لها موجوداً ومستمراً.

وكشف الفهيد بأن الخدمة ستكون متاحة لجميع المدارس فور تدشينها اليوم ومتاحة على مدار العام الدراسي وتم إرسال إيميلات للمدارس.

وبدوره بين الوكيل المساعد للخدمات المشتركة أحمد الحارثي أن الطلبات سابقاً كانت يدوية وعن طريق الأوراق وتستغرق وقتاً أطول أصبحت الآن أسرع وقد تنجز في أقل من 24 ساعة فقط.

من جهته، أضاف صلاح الشرهان المشرف العام على إدارة المستودعات بأن الطلبات أصبحت أون لاين ومباشرة من المدارس عبر قادتها إلى الإدارة العامة للمستودعات في كل إدارة تعليم مما مكن الرقابة بشكل أسهل عما كانت عليه في السابق.

وأوضح المهندس هشام بانصر مدير مشروع فارس بأن جميع الخطوات في الخدمة إلكترونية مما يوفر معلومات أدق وأوسع عن طلبات المدارس الحالية واحتياجاتها المستقبلية.

من جهته ذكر فيصل السليمان قائد مدرسة العليا المتوسطة الذي كان يتحدث مع مساعد وزير التعليم من خلال تدشين الخدمة عبر البث المرئي المباشر بأن الدخول في نظام الخدمة يكون برقم واسم مستخدم جديد مما يحمي قادة المدارس والعهدة الموجودة في المدرسة، مشيراً إلى أنه يقدم طلباً جديداً للحصول على جهاز حاسب آلي وملحقاته ضمن احتياجات المدرسة واصفاً الخدمة بأنها كبيرة ونقلة نوعية في التعليم.

وزارة التعليم مساعد وزير التعليم سعد آل فهيد إدارات التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "التعليم" تدشن خدمة الطلبات الإلكترونية في المدارس
سبق

‏دشن ‫مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد اليوم خدمة الطلبات الإلكترونية في المدارس، لتمكين قادة المدارس من التواصل مع المستودعات والحصول على كافة احتياجاتهم، دون الحاجة لمراجعة إدارات التعليم وذلك في مدارس البنين والبنات بجميع المراحل الدراسية.


واعتبر الفهيد تدشين الخدمة بأنها تأتي ضمن خطة إستراتيجية تبناها ‫وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لنشر ‫التحول الرقمي في الوزارة وإدارات التعليم وجميع المدارس.

وتمنى أن تجد القبول والتطوير والتفاعل بين إدارات التعليم وجميع المدارس النائية أو في المدن داعياً المسؤولين عنها لمتابعة تطوير وتجويد الخدمة وتقييمها لتوفيرها في جميع المدارس وتوفير خدمة الإنترنت المرتبطة فيها وأن تكون الخدمة فاعلة والدعم الفني لها موجوداً ومستمراً.

وكشف الفهيد بأن الخدمة ستكون متاحة لجميع المدارس فور تدشينها اليوم ومتاحة على مدار العام الدراسي وتم إرسال إيميلات للمدارس.

وبدوره بين الوكيل المساعد للخدمات المشتركة أحمد الحارثي أن الطلبات سابقاً كانت يدوية وعن طريق الأوراق وتستغرق وقتاً أطول أصبحت الآن أسرع وقد تنجز في أقل من 24 ساعة فقط.

من جهته، أضاف صلاح الشرهان المشرف العام على إدارة المستودعات بأن الطلبات أصبحت أون لاين ومباشرة من المدارس عبر قادتها إلى الإدارة العامة للمستودعات في كل إدارة تعليم مما مكن الرقابة بشكل أسهل عما كانت عليه في السابق.

وأوضح المهندس هشام بانصر مدير مشروع فارس بأن جميع الخطوات في الخدمة إلكترونية مما يوفر معلومات أدق وأوسع عن طلبات المدارس الحالية واحتياجاتها المستقبلية.

من جهته ذكر فيصل السليمان قائد مدرسة العليا المتوسطة الذي كان يتحدث مع مساعد وزير التعليم من خلال تدشين الخدمة عبر البث المرئي المباشر بأن الدخول في نظام الخدمة يكون برقم واسم مستخدم جديد مما يحمي قادة المدارس والعهدة الموجودة في المدرسة، مشيراً إلى أنه يقدم طلباً جديداً للحصول على جهاز حاسب آلي وملحقاته ضمن احتياجات المدرسة واصفاً الخدمة بأنها كبيرة ونقلة نوعية في التعليم.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:32 PM

بالفيديو.. "التعليم" تدشن خدمة الطلبات الإلكترونية في المدارس

لتمكين القادة من التواصل مع المستودع والحصول على احتياجاتهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,396

‏دشن ‫مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد اليوم خدمة الطلبات الإلكترونية في المدارس، لتمكين قادة المدارس من التواصل مع المستودعات والحصول على كافة احتياجاتهم، دون الحاجة لمراجعة إدارات التعليم وذلك في مدارس البنين والبنات بجميع المراحل الدراسية.


واعتبر الفهيد تدشين الخدمة بأنها تأتي ضمن خطة إستراتيجية تبناها ‫وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لنشر ‫التحول الرقمي في الوزارة وإدارات التعليم وجميع المدارس.

وتمنى أن تجد القبول والتطوير والتفاعل بين إدارات التعليم وجميع المدارس النائية أو في المدن داعياً المسؤولين عنها لمتابعة تطوير وتجويد الخدمة وتقييمها لتوفيرها في جميع المدارس وتوفير خدمة الإنترنت المرتبطة فيها وأن تكون الخدمة فاعلة والدعم الفني لها موجوداً ومستمراً.

وكشف الفهيد بأن الخدمة ستكون متاحة لجميع المدارس فور تدشينها اليوم ومتاحة على مدار العام الدراسي وتم إرسال إيميلات للمدارس.

وبدوره بين الوكيل المساعد للخدمات المشتركة أحمد الحارثي أن الطلبات سابقاً كانت يدوية وعن طريق الأوراق وتستغرق وقتاً أطول أصبحت الآن أسرع وقد تنجز في أقل من 24 ساعة فقط.

من جهته، أضاف صلاح الشرهان المشرف العام على إدارة المستودعات بأن الطلبات أصبحت أون لاين ومباشرة من المدارس عبر قادتها إلى الإدارة العامة للمستودعات في كل إدارة تعليم مما مكن الرقابة بشكل أسهل عما كانت عليه في السابق.

وأوضح المهندس هشام بانصر مدير مشروع فارس بأن جميع الخطوات في الخدمة إلكترونية مما يوفر معلومات أدق وأوسع عن طلبات المدارس الحالية واحتياجاتها المستقبلية.

من جهته ذكر فيصل السليمان قائد مدرسة العليا المتوسطة الذي كان يتحدث مع مساعد وزير التعليم من خلال تدشين الخدمة عبر البث المرئي المباشر بأن الدخول في نظام الخدمة يكون برقم واسم مستخدم جديد مما يحمي قادة المدارس والعهدة الموجودة في المدرسة، مشيراً إلى أنه يقدم طلباً جديداً للحصول على جهاز حاسب آلي وملحقاته ضمن احتياجات المدرسة واصفاً الخدمة بأنها كبيرة ونقلة نوعية في التعليم.

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