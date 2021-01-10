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الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات ناجمة عن كورونا

الإصابة ليست حالة مستعجلة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون توجّه منذ قليل إلى ألمانيا؛ للعلاج من مضاعفات بقدمه إثر إصابته السابقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان أن علاج المضاعفات كان مبرمجاً قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك.

وأضافت أن إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات ناجمة عن كورونا
سبق

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون توجّه منذ قليل إلى ألمانيا؛ للعلاج من مضاعفات بقدمه إثر إصابته السابقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان أن علاج المضاعفات كان مبرمجاً قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك.

وأضافت أن إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
05:49 PM

الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات ناجمة عن كورونا

الإصابة ليست حالة مستعجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون توجّه منذ قليل إلى ألمانيا؛ للعلاج من مضاعفات بقدمه إثر إصابته السابقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان أن علاج المضاعفات كان مبرمجاً قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك.

وأضافت أن إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة.

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