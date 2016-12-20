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الضباب يرسم لوحة بانورامية في سماء الهدا والشفا بالطائف

"المدني والمرور" تدعوان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة

غطى الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر أعالي قمم الهدا والشفا في محافظة الطائف على ارتفاع نحو 2700 متر عن سطح البحر، ليشكل لوحة بانورامية جذبت العيون للمكان وشرحت الصدور بنسمات عليلة تنبعث من رائحة الأزهار الطائفية الندية.

ويعانق الضباب بكثافة عالية طيلة فصل الشتاء مركزَي الهدا والشفا، وجبال محافظة الطائف بلونه الناصع البياض، مشكلاً لوحة بديعة تلفت الأنظار لزائري مدينة الورد وعروس المصائف من داخل المملكة وخارجها.

وصاحبت كميات الضباب الكثيفة رذاذ الأمطار، وأكسبت المكان أبهى حلل الجمال لطبيعة الهدا والشفا الساحرة، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة 6 درجات مئوية، وهو معدل يظهر الضباب فيه بحالته الطبيعية.

ويعد "الضباب" ظاهرة طبيعية لسحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع "الرهل"، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف الكثافة، فكلما زادت كثافة البخار كان الضباب أشد كثافة.

ودعت إدارتَا الدفاع المدني والمرور في محافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية في طرق جبال الهدا والشفا، في حين كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الضباب يرسم لوحة بانورامية في سماء الهدا والشفا بالطائف
سبق

غطى الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر أعالي قمم الهدا والشفا في محافظة الطائف على ارتفاع نحو 2700 متر عن سطح البحر، ليشكل لوحة بانورامية جذبت العيون للمكان وشرحت الصدور بنسمات عليلة تنبعث من رائحة الأزهار الطائفية الندية.

ويعانق الضباب بكثافة عالية طيلة فصل الشتاء مركزَي الهدا والشفا، وجبال محافظة الطائف بلونه الناصع البياض، مشكلاً لوحة بديعة تلفت الأنظار لزائري مدينة الورد وعروس المصائف من داخل المملكة وخارجها.

وصاحبت كميات الضباب الكثيفة رذاذ الأمطار، وأكسبت المكان أبهى حلل الجمال لطبيعة الهدا والشفا الساحرة، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة 6 درجات مئوية، وهو معدل يظهر الضباب فيه بحالته الطبيعية.

ويعد "الضباب" ظاهرة طبيعية لسحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع "الرهل"، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف الكثافة، فكلما زادت كثافة البخار كان الضباب أشد كثافة.

ودعت إدارتَا الدفاع المدني والمرور في محافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية في طرق جبال الهدا والشفا، في حين كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
12:52 PM

الضباب يرسم لوحة بانورامية في سماء الهدا والشفا بالطائف

"المدني والمرور" تدعوان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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غطى الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر أعالي قمم الهدا والشفا في محافظة الطائف على ارتفاع نحو 2700 متر عن سطح البحر، ليشكل لوحة بانورامية جذبت العيون للمكان وشرحت الصدور بنسمات عليلة تنبعث من رائحة الأزهار الطائفية الندية.

ويعانق الضباب بكثافة عالية طيلة فصل الشتاء مركزَي الهدا والشفا، وجبال محافظة الطائف بلونه الناصع البياض، مشكلاً لوحة بديعة تلفت الأنظار لزائري مدينة الورد وعروس المصائف من داخل المملكة وخارجها.

وصاحبت كميات الضباب الكثيفة رذاذ الأمطار، وأكسبت المكان أبهى حلل الجمال لطبيعة الهدا والشفا الساحرة، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة 6 درجات مئوية، وهو معدل يظهر الضباب فيه بحالته الطبيعية.

ويعد "الضباب" ظاهرة طبيعية لسحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع "الرهل"، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف الكثافة، فكلما زادت كثافة البخار كان الضباب أشد كثافة.

ودعت إدارتَا الدفاع المدني والمرور في محافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية في طرق جبال الهدا والشفا، في حين كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة.

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