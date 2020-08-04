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فيديو كرة النار العملاقة فوق مدينة صينية .. صاعقة أم انفجار؟

عاش السكان حالة من الرعب

صدم سكان مدينة شنيانغ شمالي شرق الصين مساء أمس، بكرة نار عملاقة تضرب أحد الأبراج السكنية بالمدينة في انفجار مروع ترك السكان في حالة من الرعب، دون حدوث أي إصابات.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن محطة تلفزيون CCTV " " الرسمية، أنه في ساعة الذروة المسائية ضربت صاعقة برق ضخمة خطوط الجهد العالي للكهرباء في منطقة تيكسي بمدينة شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ، شمالي شرق الصين، مما أسفر عن انفجار مروع أشعل كرة نارية عملاقة فوق أحد الأبراج السكنية، وأشعل حريقًا تم إخماده دون إصابات.

وحسب وسائل إعلام محلية، تعرضت شنيانغ، التي يقطنها 8 ملايين نسمة، لأمطار غزيرة أمس.

وحوالي الساعة 11 مساء، أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة إنذارًا أحمر بالعواصف الممطرة، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير بالطقس في الصين.

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فيديو كرة النار العملاقة فوق مدينة صينية .. صاعقة أم انفجار؟
سبق

صدم سكان مدينة شنيانغ شمالي شرق الصين مساء أمس، بكرة نار عملاقة تضرب أحد الأبراج السكنية بالمدينة في انفجار مروع ترك السكان في حالة من الرعب، دون حدوث أي إصابات.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن محطة تلفزيون CCTV " " الرسمية، أنه في ساعة الذروة المسائية ضربت صاعقة برق ضخمة خطوط الجهد العالي للكهرباء في منطقة تيكسي بمدينة شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ، شمالي شرق الصين، مما أسفر عن انفجار مروع أشعل كرة نارية عملاقة فوق أحد الأبراج السكنية، وأشعل حريقًا تم إخماده دون إصابات.

وحسب وسائل إعلام محلية، تعرضت شنيانغ، التي يقطنها 8 ملايين نسمة، لأمطار غزيرة أمس.

وحوالي الساعة 11 مساء، أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة إنذارًا أحمر بالعواصف الممطرة، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير بالطقس في الصين.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
01:35 AM

فيديو كرة النار العملاقة فوق مدينة صينية .. صاعقة أم انفجار؟

عاش السكان حالة من الرعب

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
296

صدم سكان مدينة شنيانغ شمالي شرق الصين مساء أمس، بكرة نار عملاقة تضرب أحد الأبراج السكنية بالمدينة في انفجار مروع ترك السكان في حالة من الرعب، دون حدوث أي إصابات.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن محطة تلفزيون CCTV " " الرسمية، أنه في ساعة الذروة المسائية ضربت صاعقة برق ضخمة خطوط الجهد العالي للكهرباء في منطقة تيكسي بمدينة شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ، شمالي شرق الصين، مما أسفر عن انفجار مروع أشعل كرة نارية عملاقة فوق أحد الأبراج السكنية، وأشعل حريقًا تم إخماده دون إصابات.

وحسب وسائل إعلام محلية، تعرضت شنيانغ، التي يقطنها 8 ملايين نسمة، لأمطار غزيرة أمس.

وحوالي الساعة 11 مساء، أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة إنذارًا أحمر بالعواصف الممطرة، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير بالطقس في الصين.

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